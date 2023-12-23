嗶下去就好！1年省下10萬張紙　花蓮5警分局「電子巡簽」上線

▲▼電子巡簽系統能更便捷、有效地執行警察工作，同時提高資料紀錄的精確性和可靠性。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局配合警政署政策導入實施電子巡簽系統，警察局原傳統巡邏箱巡簽方式自今年12月1日起，全縣五個分局全面以使用M-Police行動載具之「晶片感應」簽巡方式。該系統的實施將使警察人員能夠更便捷、有效地執行警察工作，同時提高資料紀錄的精確性和可靠性，更迭精進成無紙化巡邏箱時代。

警務工作的持續革新，不僅將減輕警察同仁的工作負擔，更將進一步確保巡邏活動的透明度和合法性。晶片感應式智慧巡邏箱建置成本低，每個晶片可支援10萬次讀寫，使用期限還長達12年，不僅科學兼具環保功能，1年可省下至少10萬張紙。電子巡簽系統的運用，使得相關資料即時上傳至系統，為相關部門提供即時的巡邏進度和資訊，有助於便利性與效能提升。

▲據花蓮縣警察局統計，改成電子巡簽每年可省下10萬張紙，提升至無紙化巡邏箱時代。

設置巡邏箱考量社區鄰里不便之服務據點等治安要點，巡邏箱若裝設在光線不佳，常讓資深的員警巡簽紙本巡邏簽章表眼睛較吃力，有時甚至還要拿手電筒，比較不方便。基層同仁反應，電子巡簽只要用M-Police行動載具感應，「嗶」下去就好，較高便利性。

警察局局長呂世明表示，這套電子巡簽系統的導入是對應現代治安、社會需求及對同仁便利的措施，將持續不斷改進系統功能，以確保其在實際應用中的穩定性和效能。不僅提升勤務效益，有效預防及打擊犯罪，確保民眾生命、身體及財產的安全。同時，未來警察局持續積極投入科技升級，全力為花蓮鄉親服務。