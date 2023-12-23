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寒流猝死！　醫示警「5類年輕人」是隱藏危險群

▲▼太平山降雪情形，年輕女孩不畏寒冷穿著短裙玩雪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲太平山降雪，年輕女孩不畏寒冷穿著短裙玩雪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者葉國吏／綜合報導　

寒流來，全台發生多起疑天冷不適送醫卻不治的消息。胸腔暨重症專科醫師黃軒就發文提醒，有5種人是隱藏式危險族群，而且都是年輕人，千萬要注意。

1.暴飲暴食者
對於本來就有心血管慢性疾病的患者來說，都應該避免暴飲暴食，大魚大肉。在冬季，一般好好的人「吃太多，吃太撐，又吃更多油」的食物，血流會大量增加到消化系統，心臟負荷量忽劇增、忽大忽小的用力幫蒲收縮，容易使心臟感到不舒服，一旦這些心血管液循環不流暢，容易誘發急性心肌梗塞的發作。

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2.缺乏運動者
一般而言，成人只要每週運動累積達150分鐘、兒童每日運動累積60分鐘，就能有足夠的運動量。
上班族若低於這些每週運動時間，其實你已經是「隱藏式」的高危險族群了。
世界衛生組織，早已指出身體運動不足，已成為影響全球死亡率的第四大危險因子。
每年有6%的死亡率與缺乏運動有關，這只是僅次於高血壓（13％）、抽煙使用（9％）和高血糖（6％）之後而已！
別忘了，這些缺乏運動者族群佔了我們的上班族，很大的部分呢！

3.飯後泡澡者、酒醉者
當人們剛吃完飯時，大量血液聚集在腸胃部位，身體的其他器官處於相對的缺少循環狀態。如果在這時候又去泡澡，又是冬季，洗澡水溫度相對較高，因此會導致除了腸胃部位血流量增加，更全身血管擴張，皮膚和肌肉血流增加，心血管液循環負苛量更有巨大的壓力，也容易負苛過量猝死。

4.情緒起伏大者
情緒起伏大者，主要會嚴重影響睡眠。當你的生活一直感到有壓力，不睡覺，你的交感神經一直處於高度的反應中，你的免疫系統受到抑制，然後也惡性循環，這些壓力會更大，而研究結果顯示，這些睡眠不足者，易引發心血管猝死相關疾病。

5.感冒未癒者
千萬不要把感冒當成一件小事，普通的感冒也會同樣在冬天引起猝死，什至病毒會侵犯心肌，引起了心肌炎，或誘發嚴重的心律不整或心臟衰竭。
如果感冒當下或在1-3周後，有心悸，胸悶胸痛、手脚浮腫或暈厥的狀況，一定要馬上去看醫師。

 
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