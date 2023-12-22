快訊／14縣市再發「低溫特報」！8縣市最低6度

▲氣象局22日晚間針對14縣市發出低溫特報。（圖／氣象局）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受到寒流持續影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署22日晚間10時29分針對14縣市發布低溫特報，氣溫達到10度以下。其中，有8縣市平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。

氣象局指出，22日晚至23日上午新竹以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右或以下或6度以下氣溫發生，連江縣有持續6度左右或以下(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

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氣象局針對8縣市發出「非常寒冷」的「橙色燈號」，包括金門縣、連江縣、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣。另外，也針對基隆市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發出「寒冷」的「黃色燈號」。

氣象局提醒，民眾應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下