雲林積極爭取高科技產業進駐　張麗善：不缺水、電、人才

▲雲林縣長張麗善。（圖／資料照）

記者陳弘修／綜合報導

對於媒體報導雲林縣立委蘇治芬認為雲林縣擁有充沛之水電、綠電、人才與土地，適合台積電投資設廠，因此願向中央反映爭取台積電落腳雲林，雲林縣長張麗善21日表示，非常喜聞樂見蘇治芬開始認同她自2018年底上任以來即積極籌設產業園區的政策目標，包括吸引高科技產業投資、發展雲林工商業、擺脫雲林僅有農業、耽溺於農業之刻板印象、積極推動雲林成功轉型為農工商科技城。不過，張麗善也強調，她冀望爭取的不單單僅有台積電一家公司，而是環繞於晶圓代工生產之上下游廠商所共同建構出整體半導體產業。

張麗善指出，科技產業已成為地緣政治戰略競爭的核心。自李國鼎、孫運璿為台灣擘劃科學園區藍圖後，隨著台灣高科技產業發展日益茁壯，諸多高科技廠商即持續面臨亟欲擴廠、但土地需求難以滿足的矛盾，因此，「此時此刻我們不該再讓視野侷限於單一晶圓廠區區一、二十公頃的土地需求，而是要將目光投射於建構一個足夠容納未來30年科技產業增長所需的巨型園區」，能夠容納上下游產業鏈垂直整合之所需，讓國內外優質科技廠商與其供應鏈不需要再為了尋覓土地而煩惱，專注於往後數十年之專業研發與生產，「雲林有這樣的條件，具有1200公頃以上的空間可以規劃作下世代科學園區」。

雲林縣政府也表示，縣府建構的「巨型垂直整合科學園區」（Mega Vertical-Concentration Science Park）除連結縣內已開啟之九大產業園區外，其輻射範圍更將涵蓋鄰近之中科二林科學園區、二林精密機械園區、大埔美產業園區與嘉義科學園區等。伴隨麥寮港南公用碼頭的啟用，日後巨型垂直整合科學園區更將具備海路運輸之優勢。

雲林縣政府表示，2022年中半導體封測大廠矽品精密即已確定於虎尾投資建廠。而針對「巨型垂直整合科學園區」，本縣早已劃定政策藍圖，並於2023年11月由張麗善親自率領縣府團隊前往日本熊本縣實地考察，了解未來在爭取台積電及高科技產業進駐雲林，該有哪些先前準備。

此外，雲林縣政府也強調，張麗善曾帶隊拜訪行政院副院長鄭文燦，希望能以廠商意願為前提，切勿因過多的政治角力而傷害未來雲林與台灣宏大的產業發展藍圖，並獲得鄭文燦首肯，期待共同為下世代高科技產業發展盡力。更重要的是，張麗善亦已向台積電做過完整之簡報，並陪同土地場勘，因此，張麗善爭取台積電與半導體產業進駐，絕非僅止於向中央要員表達意願之口惠功夫（lip service），而是紮紮實實的現在完成進行式。

對於媒體報導蘇治芬表示褒忠產業園區開發腳步，如果可以加速，預估明年8、9月園區開發大概可以完成8、9成，意指雲林縣政府速度太慢，雲林縣政府也指出，實際上，倘若當時雲林縣政府與工業局簽約合作的第一期90公頃開發案若能依約執行、未受其他因素干擾，如今始可如期進展。熟悉產業園區開發者必然知曉，一個還在進行環評的產業園區從無到有至少得耗時五、六年以上，期間需經規劃、環評、施工、招商等階段，鑑於蘇治芬在九年縣長任期內未有為雲林工商長遠發展之計畫，缺乏開發產業園區經驗，對產業園區開發所需時程處於茫然無知狀態，雲林縣政府只能對此抱以「同情性的理解」。