13歲少女聖誕願望清單「全是名牌貨」　43樣要價12萬元

▲澳洲一名13歲少女寫下聖誕願望清單，多達43件物品，價值3千英鎊。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

每到了聖誕節，許多人會準備交換禮物，也有人期待收到聖誕老人的禮物。澳洲一名13歲少女寫下了願望清單，總共有43件物品，都是高檔的品牌，包括筆記型電腦、保養品、化妝品、香水、衣服等，總價值高達3千英鎊（約12萬新台幣），讓家長相當頭痛。

據了解，女學生的聖誕願望清單列出了43件物品，要求購買名牌產品，包括迪奧唇油（Dior）、匡威（Converse）、淡藍色蓬鬆背心、露露檸檬（Lululemon）、牙鑽、粉紅色耐吉（Nike）鞋、掛繩、假睫毛、Macbook Pro、戒指、衝浪板、可愛蠟燭、金錢、蠶絲枕套、臉部用冰球、CharlotteTilbury產品、Rare Beauty blush（腮紅）。

▲女學生想要的東西都是名牌貨。（圖／翻攝自ambersinsane X）



此外，還有Drunk Elephant、新梳妝台、Frank Green保溫杯、Stanley隨行杯、Led燈、Apple Watch、Gisou唇彩、行動店員、AppleAirpods、Nike短褲、Dior遮瑕膏、絲綢睡衣、Ipad、Nike襪子、牛仔褲、牛仔裙、Squishmallows睫毛膏、Gucci香水、Amazon禮品卡、Nirvana衣服、毛毯、藍色滾筒兔子睡衣、壓克力指甲、Skims塑身衣、金錢、Uggs雪靴 。

女學生的阿姨在社群平台「X」分享這封信，引來熱烈討論，網友紛紛留言：「我在看到迪奧唇膏後就不再往下讀了，因為很扯」、「她列出願望清單，是因為要繼續許願」，更有人驚訝發現，這份清單物品價值3千英鎊。

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