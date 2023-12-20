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【廣編】法國皇家「健檢及早，相伴到老」500元健檢金簡單領　加碼捐糧3,000公斤

▲▼法國皇家,健檢,捐糧。（圖／法國皇家提供）

▲法國皇家推動「健檢及早，相伴到老」公益活動，法國皇家台灣香港的總經理張堇琪投擲飼料手拿板，代表法國皇家透過精準營養設計，讓每隻毛孩都能找到適合自己的進食方式。

圖、文／法國皇家提供

寵物飼料領導品牌法國皇家，長期關懷寵物落實公益與永續。為提高飼主對寵物健檢意識，法國皇家日前特別結合六都動保處、逾百位獸醫師以及全台230間動物醫院，聯合推動「健檢及早，相伴到老」活動，除提供每位報名飼主500元健檢金外，也同步推出公益濾鏡，兩周內即有高達千位民眾、網紅及浪浪社團們熱烈響應。法國皇家將捐出3,000公斤的飼料給六都動保處指定收容所。

有感於貓犬忍痛能力較高， 飼主不易察覺病症，法國皇家推出「健檢及早，相伴到老」公益活動，飼主只需透過簡單三步驟即可獲得500元健檢金，前往全台230間合作的動物醫院，進行健檢。

除此之外，活動也同步推出公益濾鏡，只要在社群公開響應，法國皇家將為每位參與者捐糧2公斤給六都動保處指定的收容所。由於此活動共鳴度高，廣獲飼主、愛護動物的名人網紅、寵物社團及民眾熱烈響應，兩周內即有高達千人在官方貼文愛心留言「健檢及早我+1」；包含 YouTuber 「關關」關韶文、「宇宙」林思宇、前女團成員篠崎泫、演員劉泯廷、「客家妹」陳明珠在內的多位名人都一起大玩濾鏡，響應捐糧活動。擁有兩隻橘貓的「音樂精靈」林逸欣 Shara也發文表示「希望大家都養成帶毛小孩們做健康檢查的習慣，有了健康，就能擁有更多彼此陪伴的時間」。

原計畫捐糧 1,500公斤的法國皇家，決定加碼捐贈3,000公斤貓狗飼料給六都指定收容所，市值超過150萬元。法國皇家台灣香港的總經理張堇琪說：「貓犬健康與福祉是法國皇家的宗旨。定期為貓犬做健康檢查，及時發現問題進而治療、改善，才能讓貓犬長久陪伴我們。貓犬健檢是一個長期的關懷計劃，我們將持續提倡，直到大眾對貓犬健康檢查有足夠的意識。」

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