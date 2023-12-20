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大陸 大陸焦點 特派現場

上千房屋1分鐘全塌！甘肅團結村遭「滅村」…民眾徒手挖廢墟救人

記者鄭思楠／綜合報導

甘肅積石山縣12月18日23時59分發生規模6.2地震，劉集鄉團結村的上千間民房幾乎都變成了危房。這裡距震中積石山縣柳溝鄉只有20公里左右。團結村村書記韓凱連夜組織村民自救，臨時組建起一支30人的隊伍，挨家挨戶找人、救人，村民徒手挖開廢墟。19日0時30分，失聯的5名村民被找到，在自家不幸全部遇難。

據《新京報》報導，「不到1分鐘的時間，眼前能看見的房子都塌了」，韓凱被晃醒後，瞬間意識到，發生地震了。甚至來不及多穿幾件禦寒的衣服，他抓起手機，就往屋外跑。

此時屋外的溫度已達到零下20攝氏度，「地震了，大家趕緊出來，不要待在房子裡，出來的在群裡說一聲。」韓凱在村民微信群裡迅速發了一條消息，拿著手機的手不停地哆嗦。

他需要盡快清點出人數。半個小時後，微信里陸陸續續有了回應，但有5個人始終沒有消息。餘震仍在發生，韓凱決定組織隊伍分頭行動。

▲▼劉集鄉團結村的上千間民房幾乎都變成了危房。（圖／翻攝自新京報）

▲劉集鄉團結村的上千間民房幾乎都變成了危房。（圖／翻攝自新京報）

30人的自救隊伍被分成幾個小組，挨家挨戶找人、救人。發現有人被困壓在石頭下，救援的村民等不及找來工具，徒手開挖。19日0時30分，失聯的5個人在一片倒塌的牆體下被找到，包括3名兒童、1名老人還有1名孕婦，全部遇難。

一夜間，劉集鄉團結村里上千間民房幾乎都變成了危房。韓凱介紹，2008年汶川地震後，村里大部分老房子都被拆掉，改建成了防震性能相對較好的磚混結構。這次倒塌的大部分房屋正是那時村民自建起來的房子，「家變成了危房，村民只能去村子附近的文化廣場避難。有一位老人怎麼也不願從住的房子離開，最後被人抬出來的。」

救援隊伍在地震發生後2小時趕到團結村。他們帶來了100多頂帳篷和100多張行軍床。100多頂帳篷在19日中午全部搭建完畢，行軍床也被抬進了帳篷。行動不便的老人被安排住進了帳篷，更多的居民依舊選擇在帳篷外的廣場上度過一夜。

望著剩餘不多的泡麵，韓凱有些發愁。對於擁有1800多名村民的團結村來說，已有的物資還遠遠不夠。韓凱表示，他們急需食物、棉衣、羽絨服、毛衣、棉鞋、床、棉被、探照燈。

官方信息顯示，地震發生後，各方救援物資被送往積石山縣。大陸財政部、應急管理部緊急預撥甘肅、青海兩省2億元（人民幣，下同）中央自然災害救災資金，支持兩省做好地震災害救災工作。大陸國家防災減災救災委員會、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局在前期已向甘肅災區調撥4.25萬件中央救災物資基礎上，向甘肅省緊急增調第二批4.75萬件中央救災物資，包括棉帳篷2500頂、棉大衣2萬件、棉被5000床、摺疊床5000張、防潮墊1.5萬張、場地照明設備30台。

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