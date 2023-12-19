兵役延長！國防部：暴行犯上+抗命等嚴重影響部隊領導　檢速查嚴辦

▲國防部與與全國一、二、三審檢察機關首長對軍法案件偵辦，充分交換意見。 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

因應113年1月1日起兵役延長，將致暴行犯上、抗命、聚眾鬥毆等嚴重影響軍紀之軍法案件增加，恐對部隊管理、領導統御及國防安全造成嚴重影響，12月18日國防部上將副部長徐衍璞、國防部法律事務司中將司長沈世偉與全國一、二、三審檢察機關首長齊聚，共同對軍法案件偵辦，充分交換意見，會中達成檢察機關將與國軍共維軍紀嚴明，絕不寬貸等。

國防部上將副部長徐衍璞沈痛指出：「對一個軍隊來講，紀律維護是非常重要。」「對於不服從、抗命、暴行等嚴重危害軍隊紀律案件，如果不能立即斷然處置，可能造成基層幹部不敢管、不敢要求，影響部隊的訓練，進而影響整體戰力與國家安全。」

他並指出：「110年發生在馬祖的性侵案，因連江地檢署迅速約談並羈押被告，事後法院也重判，立刻讓國軍內部嚴肅面對兩性問題，自此之後即未再發生類似案件。」

國防部法律事務司中將司長沈世偉指出：「目前軍事訓練（4個月），已時有暴行犯上等重大違法情事，明年1月一年期義務役入營後，役期較長心態容易鬆懈，類似案件將有增無減。」

他建議：「請檢察官考量部隊任務特性，針對嚴重影響領導統御（如暴行犯上）及部隊安全（如販毒）之案件於必要時，建議依法聲請羈押。」「影響任務或訓練執行（如抗命）案件，如事證明確，建議檢察官從速偵辦，消彌官兵僥倖心態，避免造成模仿效應。」「部隊具指揮關係及團隊生活特性，檢察官對影響國防安全、領導統御、部隊紀律等犯行重大者，建請求處重刑，適時上訴，並可徵詢原移送單位意見。」

102年軍事審判法修正後，軍事審判工作已移由司法機關辦理，邢泰釗總長表示：「很欽佩國防部忠誠於職務，由國防部徐副部長親自與各檢察機關溝通，讓檢察機關偵辦軍事案件，能有更全面性的思維。軍隊是國之干城，軍紀則是軍隊的命脈，沒有軍紀的部隊，不啻烏合之眾。對於破壞軍紀之官兵，檢察機關絕不寬貸。」

與會達成3項共識：

（一）加強溝通：軍檢之間、院檢之間就軍人案件，應持續聯繫溝通，偵查中並徵詢原移送軍事機關意見。

（二）速查嚴辦：影響任務或訓練執行（如抗命）案件，如事證明確，應從速偵結。

（三）必要時向法院聲請從重量刑：對影響國防安全、領導統御、部隊紀律等犯行重大者，必要時向法院聲請從重量刑。