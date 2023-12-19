非洲豬瘟新型病毒「致死率更高」　農業部啟動專案：提高抽檢率

▲農業部代理部長陳駿季說明非洲豬瘟防堵策略。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部近期在中國入境旅客攜入的豬肉製品「香脆腸」，檢出兩種不同基因型的非洲豬瘟病毒，除了2018年流行的傳統基因型，還檢出新基因重組型，且此新型病毒已在中國引發嚴重疫情。農業部代理部長陳駿季今表示，此款重組病毒傳播率、致死率更高，從即日起啟動專案，將提高入境旅客行李、郵包抽檢率，特別是從中國入境旅客與郵包。

陳駿季表示，12月16日獸醫研究所在中國入境旅客違規攜入的「香脆腸」驗出非洲豬瘟重組病毒，此款新型病毒，比傳統病毒傳染力更高，但不管致病率多強，只要在邊境成功攔阻，一樣可將病毒防堵境外。

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陳駿季指出，從過去攔檢記錄來看，違規攜入或郵寄的豬肉製品，有高達80%都來自中國，且其中有20%有非洲豬瘟疫病陽性比例，顯示最高風險的地區就是來自中國，尤其近期中國疫情有擴大趨勢，更要加強有效防堵。

陳駿季表示，隨著年關將至，為防堵新型病毒入侵，即日起將啟動專案查驗，針對入境旅客與郵包均以Ｘ光機進行100%檢查，尤其從中國等高風險地區入境旅客，也將在綠線通關區域，加強手提行李抽驗，並對中國航班提高抽檢。此外，針對電商平台也會提醒業者，避免將海外肉製品上架；另與海巡署加強肉製品走私巡防。

陳駿季說，目前台灣和日本是亞洲為二，不是非洲豬瘟疫區國家，正值聖誕節、農曆年節，呼籲民眾從國外返台千萬不要攜帶肉製品，也不要透過郵包快遞方式寄到國內，全民一起防堵非洲豬瘟。