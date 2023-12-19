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社會 社會焦點 保障人權

蟑螂鑽入小孩耳朵　住戶堆回收「養海量小強」7鄰崩潰提告

▲▼新北地院外觀。新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲住戶堆回收「養海量小強」，7位鄰居聯手提告。（圖／記者黃哲民攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北三重某公寓一名江姓住戶在家中堆積垃圾、回收物，導致住家及社區孳生成千上萬隻蟑螂，惡劣的環境讓鄰居飽受身體與精神折磨，甚至發生蟑螂鑽入孩子耳朵的恐怖事件，讓7名鄰居氣到聯合提告。新北地院法官認為，江男行為確實導致蟑螂孳生，且經里長等人勸導多次都未改，判處江男須賠償16萬元。

根據判決書指出，三重某公寓7名住戶指控，住在3樓的江男近年開始在家中堆積垃圾、回收物，造成環境髒亂、蚊蟲、老鼠及大量蟑螂肆虐，成千上萬隻蟑螂不但入侵他們屋內，甚至鑽入小孩耳朵內，嚴重影響居住生活品質，讓他們飽受身體與精神折磨，要求江男賠償精神慰撫金21萬元、清潔消毒費用4萬元。

▲▼房間，髒亂，衛生習慣，衛生。（圖／CFP）

▲江男弟弟辯稱，附近有住戶平日在撿回收，造成蟑螂孳生的人，未必是他的哥哥。（圖／CFP）

針對指控，江男的房屋共有人江男弟弟辯稱，他去年被鄰居反映蟑螂問題後，就曾經勸告哥哥並試圖進屋打掃，不過當時被哥哥以強硬的態度拒絕，而哥哥今年4月時突然失蹤，他隨即找來清潔隊清理垃圾與消毒，針對哥哥造成的困擾，也願意賠償每一戶鄰居4000元。

江男弟弟還反控，附近有住戶平日有在撿回收，造成蟑螂孳生的未必他的哥哥。不過，另一位女鄰居供稱，江男弟弟指控的住戶已多年未做回收了，她雖然與江男住不同一棟樓，但巷寬僅340公分，蟑螂有很大的機會跑到他們這棟來繁殖，且蟑螂是江男開始撿回收造成環境髒亂後才大量出現

新北地院法官表示，住戶指控住家遭蟑螂入侵、孩子耳朵遭蟑螂鑽入及江男住家髒亂均有照片為證，且環保局亦有開出限期清理通知書，江男弟弟針對環境部分也不爭辯，顯然江男弟弟亦知道屋內髒亂可致蟑螂孳生。

法官認定，根據上述相關人證詞、照片等證據，足以推斷蟑螂是由江男住所竄出而侵入其他住戶家中，審酌後判處江姓兄弟必須賠償4萬元環境消毒費用，同時同棟鄰居每人2萬元、鄰棟鄰居每人1萬元精神撫慰金，總共賠償16萬元。

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