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東勢暖警偕同聖家堂捐物資義賣　所得捐助弱勢家庭過耶誕

記者 李陳信得／台中報導

一年一度的聖誕節即將到來，也是個充滿感恩及關懷的溫馨時刻，台中市東勢警分局也想讓大家都有歡樂的氣息，在聖誕節時來聯歡交換禮物。在東勢區有71年的聖教堂也在每年12月舉辦義賣園遊會。分局也呼應各所踴躍參與江家中用不到的物品捐贈出來義賣，全部所得將會發放給山城地區的弱勢家庭，也讓他們能夠歡度佳節。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼東勢警分局及聖教堂捐贈物資義賣，將所得分發到山城地區的弱勢家庭。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢警分局長林大為為了讓同仁感受歡樂節日氣氛，特地舉辦聖誕聯歡交換禮物活動，由各單位各準備一份禮物，利用分局集會時抽取交換禮物。禮物內容各具創意，有烤爐、微波爐、快煮壺，也有茶點、糕餅、文具用品等等，皆是同仁得共用共享之物。在準備、包裝禮物的過程，同仁腦力激盪、互相討論，無形中增加過節的趣味與情誼，也更顯溫暖的氛圍。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

聖家堂為東勢區設立71年之天主教堂，教堂信徒眾多虔誠，每年12月，聖家堂舉辦義賣園遊會，募集物資義賣所得全數捐給「聖文生基金會」關懷五鄉鎮（東勢、新社、石岡、和平、卓蘭）弱勢家庭。東勢分局分局長林大為得知今年聖家堂在義賣物資募集不易，振臂一呼，鼓勵分局同仁將家中用不到的物品捐贈義賣，一方面藉此機會整理家中物品，透過斷捨離方式，重獲珍貴的空間；另一方面讓物品得以藉由義賣方式再次被利用發揮；義賣所得則捐贈基金會幫助在地鄉親，一舉三得，同仁這次助人又利己的善舉不遺餘力，共捐贈了5大箱愛心物資。

遊會當天東勢分局於聖家堂設攤宣導，現場舉辦婦幼安全闖關遊戲，成功者贈送分局限量「幸福山城，由我守護」桌曆，吸引許多民眾爭相一試。同時鼓勵民眾加入東勢分局臉書及IG粉絲，追蹤分局最新資訊、隨時更新預防詐騙方法，保護自己及家人。分局宣導攤位旁同步開播假日小電影，播放婦幼抱抱頻道宣導短片，內容以趣味的卡通及短影片方式呈現，吸引大小朋友的視線，輕鬆學習保護自己的方法。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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