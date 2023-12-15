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對女法官伸狼爪噁喊「再5分鐘」！前審判長被起訴喊冤：可對天發誓

▲▼開車，三寶不分男女　男駕駛喜歡亂按喇叭、女駕駛愛搖車窗罵人（圖／pakutaso）

▲前士林地院審判長蔡明宏遭檢方依2個強制猥褻罪起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

前士林地方法院審判長蔡明宏，2007年曾對女書記官伸出狼爪，遭拒更稱「再5分鐘就好」，事後蔡明後被記申誡2次，15年後他又故技重施，將新進女法官載上陽明山性騷擾，士林地檢依2個強制猥褻罪將他起訴。對此，蔡明宏發出4點聲明回應，並稱「本人再次重申並可對天發誓，絕無起訴書所載行為，必以堅定信念為捍衛清白而努力」。

蔡明宏2007年藉著行政庭長的身分，邀約代理書記官共進晚餐，並假稱法院要舉行淨山活動，要到陽明山上勘查路線，要求女書記官同行。途中他刻意將車開到北投人煙稀少處，最後乾脆將車停放在偏僻處的避車彎內，朝女書記官上下其手，包括強吻、摸胸、乳頭、肩膀、脖子等處，還將頭埋進對方雙腿間稱「再5分鐘就好」，事後被記申誡2次。

事隔15年後，蔡明宏2022年又故技重施，邀約另名年資較淺的女法官上陽明山用餐，並將車輛停放在中正山產業道路上某處避車彎，假借按摩的名義揉捏女法官肩頸，面對女法官拒絕肢體碰觸，還稱「好啦！再給我5分鐘」，最後甚至將狼爪伸到女法官大腿內側靠近恥骨處，掐摸大腿、摳碰私處。女法官嚇壞，只好向蔡明宏稱，「有同事在找我，拜託趕快載(我)回士院」。

由於強制猥褻罪追訴期為20年，2名相隔15年受害的被害人決定提告。士林地檢署偵結，認定蔡明宏涉犯2次強制猥褻罪，並要求法院審酌，蔡明宏先前擔任法官，甚至身兼行政庭長，竟知法犯法，置法官廉潔操守於無物，戕害司法信譽，犯後還飾詞狡辯、毫無悔意，建請從重量刑。

對此，蔡明宏則發出聲明，提出4點回應，認為檢方早已預設起訴立場，對他提出或請求調查的證據沒有進行調查或採納，草率的相信被害人單方面說詞，他誠感遺憾，並稱起訴書以「捕風捉影方式，聳動描述無中生有之案情」。

蔡明宏表示，全案起因為他聽聞外界傳述被害人職務上不當言行或私德問題，他善意勸導卻讓被害人心生不滿，進而提出不實指控，他已整理並提出相關有利事證，相信事證查明後能還原真相，另外，因本案造成他聲譽、職務、家庭、精神均受影響，「本人再次重申並可對天發誓，絕無起訴書所載行為，必以堅定信念為捍衛清白而努力」。

▲▼士院前審判長硬舔私處噁喊：再5分鐘，聲明。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲蔡明亮4點聲明全文。（圖／記者黃宥寧翻攝）

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