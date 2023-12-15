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桌椅亂飛！台積電外包工人又打架　當天被通知「開除」

記者陳凱力／新竹報導

台積電又發生外包工人打架！本月初網路才流傳一則台積電F12廠外包工人打群架的影片，沒想到事隔2周，網路社群「黑色豪門企業影音」再PO出一段工人打架影片再次引起討論，竹東警方循線通知相關人等到案說明，全案依法偵辦。

▲▼台積外包工人又打架！　才隔10天…桌椅亂飛打成一片。（圖／翻攝網路）

▲距離才2周，台積電外包工人又發生肢體衝突。（圖／翻攝網路）

竹東分局警方表示， 12月14日晚間8時許，在台積電新竹一處興建中廠內，3名員工因工作怠惰問題發生口角，進而引發肢體衝突。

影片中見到1名身形高大的工人舉起鐵桌朝向另1人砸去，被砸的工人從地上爬起來，高大男再次舉起一旁的塑膠椅砸他，被砸工人不甘示弱出手還擊，接著被砸男向第3名站在場邊疑似領導的男子比手畫腳解釋，只是不待被砸男說完，高大男再次伸出大長腿朝他飛踢，被砸男噴倒在地後迅速起身，撿起身邊的塑膠椅也狠狠反擊。

被打男的反擊也犯了眾怒，幾名場邊圍觀者都紛紛走向他大聲訓斥。畫面裡雖聽不清圍觀者教訓的內容，但拍攝的遙遠距離還是清楚感受到圍觀者的怒氣。

警方獲報後也通知相關人到案說明，目前已到案2人、被害人尚未到。據了解，此次發生的廠區是大雅路上興建中的E20P1廠，屬於竹科二期興建工程範圍內，幾名工人雖向警方表示不願追究，但仍在打架當天被通知「開除」。

 

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