起底北市「罩鳥」帥警超愛喝　上班前3hrs走出夜店...酒測值曝

▲信義分局警員全裸遮下體照片流出，也曾被抓包上班前3小時才離開夜店大樓，酒測值將近0.17。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局信義分局三張犁派出所1名警員，日前開慶生趴時竟脫光衣服，只用杯子罩住下體拍下裸照，信義分局督察組表示，全案依照妨害風化罪嫌送辦，且記過2次；據調查，該警員上班狀態普通，但每休必喝，也曾在上班前3個小時才離開知名夜店大樓，上班前被聞到濃厚酒味處分1小過。

警方調查，北市警局信義分局三張犁派出所25歲楊姓警員，在派出所裡沒有突出表現，但是也沒有重大缺失，曾經幫外籍女子尋獲手機，也替失智婦人找到回家的路，但是卻被指出，因為喜歡喝酒，所以每次休假一定都會跑去找朋友小酌，但也因此喝出問題。

▲信義分局警員失態照片曝光，該警員平時表現一般，但也曾熱心幫外籍女子找回手機。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，警專36期的楊姓警員，在11月間開心辦理慶生派對，但是一時興起，竟然直接將全身衣服脫光，僅用杯子罩住重要部位與一群人合影，但是照片卻流出被人認出就是信義分局楊姓警員，分局獲悉後也立刻進行處分，祭出2小過處分，並移送法辦。

警員表示，當天因為朋友幫忙慶生，當天喝得有點多，所以現場起鬨，才做出脫序行為，事後也因此表達做出不良示範表示懊悔。

除此之外，楊姓警員上班勤務表現雖然正常，但據悉喜歡喝2杯小酌，所以幾乎是「每休必喝」，2022年底，某日凌晨3時許，被信義區夜店區的守望警員認出離開知名夜店大樓，但當天班表是凌晨6點起班，上班後馬上被聞到濃厚酒味，酒測值0.17，當時就被信義分局處分1小過。