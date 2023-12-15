　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

起底北市「罩鳥」帥警超愛喝　上班前3hrs走出夜店...酒測值曝

▲▼信義分局警員全裸遮下體照片流出，也曾被抓包上班前3小時才離開夜店大樓，酒測值將近0.17。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲信義分局警員全裸遮下體照片流出，也曾被抓包上班前3小時才離開夜店大樓，酒測值將近0.17。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局信義分局三張犁派出所1名警員，日前開慶生趴時竟脫光衣服，只用杯子罩住下體拍下裸照，信義分局督察組表示，全案依照妨害風化罪嫌送辦，且記過2次；據調查，該警員上班狀態普通，但每休必喝，也曾在上班前3個小時才離開知名夜店大樓，上班前被聞到濃厚酒味處分1小過。

警方調查，北市警局信義分局三張犁派出所25歲楊姓警員，在派出所裡沒有突出表現，但是也沒有重大缺失，曾經幫外籍女子尋獲手機，也替失智婦人找到回家的路，但是卻被指出，因為喜歡喝酒，所以每次休假一定都會跑去找朋友小酌，但也因此喝出問題。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲信義分局警員失態照片曝光，該警員平時表現一般，但也曾熱心幫外籍女子找回手機。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，警專36期的楊姓警員，在11月間開心辦理慶生派對，但是一時興起，竟然直接將全身衣服脫光，僅用杯子罩住重要部位與一群人合影，但是照片卻流出被人認出就是信義分局楊姓警員，分局獲悉後也立刻進行處分，祭出2小過處分，並移送法辦。

警員表示，當天因為朋友幫忙慶生，當天喝得有點多，所以現場起鬨，才做出脫序行為，事後也因此表達做出不良示範表示懊悔。

除此之外，楊姓警員上班勤務表現雖然正常，但據悉喜歡喝2杯小酌，所以幾乎是「每休必喝」，2022年底，某日凌晨3時許，被信義區夜店區的守望警員認出離開知名夜店大樓，但當天班表是凌晨6點起班，上班後馬上被聞到濃厚酒味，酒測值0.17，當時就被信義分局處分1小過。

ET快訊
北京地鐵斷2半「人疊人」！孕婦被壓到骨折　現場慘況曝
北市「罩鳥」25歲帥警起底！　上班前3hrs才走出夜店
搶喝！超商「8大品項買1送1」　只有3天
最新民調／侯康配6縣市贏賴蕭　阿本認愛男友「關係很舒服」
快訊／生命鬥士「阿港伯」離世！　網洗版哀悼
普丁替身首曝光！質問本尊「有多少分身」　觀眾全笑了
快訊／《帝王條款》校方重新發賀文！
周海媚「靈堂照」竟是假的！　殯葬業者認：用不同形式懷念

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫教小三自拍色色片喊夢裡纏綿　妻見「教學成果」怒開戰

公園驚悚隨機砍人！興賢書院無辜受連累　幼兒園參訪緊急喊卡

起底北市「罩鳥」帥警超愛喝　上班前3hrs走出夜店...酒測值曝

豬頭貼照片再灑鯡魚罐！23歲女欠債200萬　黑幫出「臭招」催討

醉猴沒戴帽又違規！辱警白癡被壓制　天兵女友加入戰局...兩人超慘

軍人賣二級保育類大冠鷲標本　辯「不是活的」下場出爐

捷運工人挖隧道罹潛水夫病　最高法院成功調解讓工人獲償

高雄員警性侵按摩女　賠百萬和解金仍遭撤職

怪男持鐮刀上門嗆「愛我老婆就帶走」　餐飲店老闆：根本不認識啊

倒垃圾結梁子！他騎車撞女鄰居7次　還潑侵蝕性液體持刀狂追

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

隨機砍人畫面曝！3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

ET民調／侯康配34.8％緊追賴蕭配 ｜20231214 ET午間新聞

摩天輪、高美濕地活春宮 女主角不起訴｜20231214 ET午間新聞

人夫教小三自拍色色片喊夢裡纏綿　妻見「教學成果」怒開戰

公園驚悚隨機砍人！興賢書院無辜受連累　幼兒園參訪緊急喊卡

起底北市「罩鳥」帥警超愛喝　上班前3hrs走出夜店...酒測值曝

豬頭貼照片再灑鯡魚罐！23歲女欠債200萬　黑幫出「臭招」催討

醉猴沒戴帽又違規！辱警白癡被壓制　天兵女友加入戰局...兩人超慘

軍人賣二級保育類大冠鷲標本　辯「不是活的」下場出爐

捷運工人挖隧道罹潛水夫病　最高法院成功調解讓工人獲償

高雄員警性侵按摩女　賠百萬和解金仍遭撤職

怪男持鐮刀上門嗆「愛我老婆就帶走」　餐飲店老闆：根本不認識啊

倒垃圾結梁子！他騎車撞女鄰居7次　還潑侵蝕性液體持刀狂追

台積電2奈米首廠落腳寶山　明年4月進機

賣比賽黃牛票最高處50倍罰鍰　大量掃票處3年或300萬元罰金

佳娜懷孕7個月「開始嚴重胸悶」！挺大肚哭了：不敢吃…現況曝光

女高中生稱4歲男童「襲胸」！要求道歉　奶奶為護孫摔斷腰椎

勞退自提僅14年！她43歲已財富自由　退休後月領超過3萬元

陸認定台對陸「貿易壁壘」　陸委會：刻意繞開WTO「有政治目的」

米可白「意外之吻」嚇到背濕：我還要再婚的耶！人夫吻戲沒報備

鋼鐵股轉機題材吸引買盤進駐　盤中11檔強攻漲停

直擊！北京脫軌車廂「嚴重變形」急搶修　百萬上班族受影響　

沒脫褲子就生！女只顧滑手機　嬰兒頭卡「雙腿與短褲間」窒息亡

社會熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

北市帥警慶生high到脫光　「杯子罩鳥」慘了

送小孩上學臨停被罰600元　警予以撤單

即／高雄男子墜樓！掉落撞卡冷氣架無生命跡象

細肩帶辣妹「開BMW撞賓士」！匝道上拍完照就落跑

士林短褲正妹衝馬路　直撞小貨車倒地

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

即／病兒啞鈴弒父...母求輕判　國民法官判決出爐

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

槽化線鬼切上國道「女駕駛慘死」！2司機2萬交保

朱學恒涉性騷！遭北院追加限制出境8個月

更多熱門

相關新聞

楊繡惠遭恐嚇又被警勸放棄報案　警方回應了

楊繡惠遭恐嚇又被警勸放棄報案　警方回應了

藝人楊繡惠近日透露，她先前因為被網友恐嚇跑去報案，卻被警察勸說放棄，氣得她大罵「不肖警長」。對此，警方調查後回應，這起事件並非近日所發生的，而楊繡惠對於近期事件警方處理的態度，也表達了讚許。

內政部長視察北市警局　期許確保選舉安全

內政部長視察北市警局　期許確保選舉安全

北市警局督察長楊哲昌退休　副局長廖材楨暫代

北市警局督察長楊哲昌退休　副局長廖材楨暫代

信義區夜店再傳鬥毆　3男嗆安管又揮拳送辦

信義區夜店再傳鬥毆　3男嗆安管又揮拳送辦

讓線民「自取咖啡包」　帥警涉貪10萬交保

讓線民「自取咖啡包」　帥警涉貪10萬交保

關鍵字：

信義分局北市警局三張犁派出所

讀者迴響

熱門新聞

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

快訊／麥當勞宣布喊漲！

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

中國百萬女網紅轟曼谷紅燈區　遭警方傳喚

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

國中小情侶偷嚐禁果！誕下死嬰埋院子慘了

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面