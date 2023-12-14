送小孩上學臨停被檢舉罰600元！家長怒：教官指示的　警予以撤單

▲一名家長送小孩上學，將車停在校門後收到檢舉罰單。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名家長抱怨，學校未規劃孩子接送區，讓她在教官的指引下停車，沒想到竟被檢舉而收到罰單。對此，警方依照道交條例的裁罰基準處理細則，認定該名家長臨停的行為不妨害交通，因此予以撤單。

該名家長在臉書社團「爆料公社」發文表示，他被開罰單會認命，因為他不缺這600元的罰款。然而，學校未規劃家長接送停車區，家長們也依教官指揮臨停在校門口，但最後卻被檢舉開罰，讓他無法接受。

「您知道這是上學時段嗎？」該名家長質問檢舉人，「檢舉的人心態是正確的嗎？你不知道這是上學時段嗎？這是為了檢舉而檢舉的變態心態嗎？該檢舉的你不檢舉，你檢舉校門口上學時段？真的不是要說你檢舉不對，你檢舉上下課校門口你覺得合理？」

▲家長PO文抱怨，質問檢舉人「心態是正確的嗎？」（圖／翻攝爆料公社）

罰單顯示，該名家長10月19日早上7時28分在路竹區中華路的路口臨時停車，經民眾依違法道路交通管理處條例第55條第1項02款檢舉，經警方核實後開罰600元罰鍰。

網友看完紛紛留言，「小孩未來堪憂啊」、「大剌剌的把車停在路中間的一堆，別人家的孩子就不是孩子嗎」、「不差600幹嘛來靠北啦，知道是上學時間，不會停遠一點，避免造成壅塞和違規嗎？一堆問題都只會怪別人餒」、「翻譯年糕：就是有差那錢」。

據《東森新聞》報導，校方發出聲明，針對違規一事不挺家長，因過去有在朝會宣導，家長須自己注意停車問題。另外，警方表示，法規中提及，乘客上下車有違停狀況時，不妨害交通為大前題就可以免罰，因此予以撤單。