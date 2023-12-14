6大學「確定退場」！近6萬名學生走光　這間負債5000萬陷財務危機

▲近年不少大學傳出招生不足，面臨停招、退場等困境。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

受到少子化影響，許多學校招不到人，不得不面臨停招，甚至退場。今年已經有2所大學倒閉，沒想到風暴持續延燒，明年也有4所大學確定退場，預估有6萬名大學生被迫安置他校，老師也面臨失業危機。

台灣首府大學2000年在台南麻豆建校，全盛時期學生人數近1萬人，之後因招生人數銳減，曾改為獨招，積極招收陸生、外籍學生，仍舊無法填補資金缺口，於去年5月停招，今年8月停辦。創校54年的中州科技大學，2021年被踢爆，以高額獎學金、高科技實習等宣傳，招收16名烏干達學生申請就讀，來台後以積欠旅費和繳交學雜費等理由，把外籍生送到工廠當超時黑工，校長請辭下台，學校被處以停止招生，今年7/31停辦。

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▲明年有4所大學確定退場。（示意圖／翻攝自pixabay）

不只如此，明年還有4所大學退場，包括明道大學、環球科技大學、大同技術學院、東方設計大學。其中，明道大學全盛時期學生近萬人，但校方財務資金周轉失靈、積欠教職員薪資3900多萬元，資金缺口高達2億，被迫全面停招，在明年7月31日停辦。

另外，環球科技大學創校32年，巔峰時期學生人數超過9000名，同樣因招生不理想，今年8月停招，明年7月31日停辦。東方設計大學同樣因財務狀況不理想，為了師生權益，在今年8月1日停招，明年7月31日退場。

建校60年的大同技術學院，也因少子化、招生困難導致財務問題，積欠教職員薪資，甚至負債5000萬，確定8月停招，明年7月31日停辦，附近商家和房市也會受到衝擊。

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