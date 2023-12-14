蔬果先洗再切或先切後洗？農業部曝正解：做錯恐把農藥吃下肚

▲農業部表示，蔬果最好要先洗再切，才能避免表面農藥從切口滲入組織。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

你都習慣怎麼清洗蔬果呢？為攝取多元的營養素，許多家庭的每日菜單中，不免出現不同顏色的蔬果，除了有飽足感外，又能達到均衡飲食，但究竟蔬果是要先切再洗或先洗再切？讓不少人為此糾結。對此，農業部就曾表示，其實正確方法應為「先洗再切」，倘若是習慣「先切再洗」，恐怕會導致食用料理時將農藥也順帶吃下肚的風險。

農業部曾在臉書粉專上透露，大部分民眾普遍認為「先洗再切」或「先切再洗」兩種方式沒有太大差別，但其實會影響農藥在表面的殘留度，如果是習慣將蔬果切斷、蒂頭切掉或去皮等「先切再洗」的方式，就會容易使蔬果表面的殘留農藥滲入組織，最終將殘留的農藥吃下肚；反之，如果是以「先洗再切」的方式處理，才比較可以吃到健康的食材。

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農業部說，即使用「先洗再切」的正確清洗步驟，過程中的小細節也要留意，在清洗時切忌不必加鹽水、小蘇打粉或蔬果清潔劑，利用乾淨的流動清水是最好的，將蔬果表層洗乾淨後再進行裁切，才可以確保食材的新鮮。

有鑒於各種不同的蔬果有不同的清理方式，農業部利用8大類蔬果舉例分享，以小葉菜類為例，由於青江菜和蔥的凹面處容易帶有泥沙殘留，因此要先一片片撥開再清洗；包葉菜類的高麗菜，可以先將最外面的2至3片葉子去除，再撥開每一片葉片清洗；果菜類的甜椒或茄子，需要先清洗後再將蒂頭去除；根菜類中的馬鈴薯及蘿蔔，則是要先洗乾淨後再去皮。

▲農業署教清洗蔬果正確步驟。（圖／翻攝自農業部臉書粉專）

農業部也補充，像是瓜菜類如苦瓜，要先清洗乾淨後再去除頭尾和種籽；豆菜類如豆子，清洗乾淨後再去除頭尾和老絲；小漿果類如葡萄及草莓，葡萄可以連梗剪下後清洗，草莓則是清洗完再去除蒂頭；其他水果類像是蘋果、柑橘、梨子等有帶皮的水果，皆是清洗乾淨後再去皮。此貼文一出後，獲得不少網友轉發，便紛紛在底下留言，「值得參考！」、「讚！」、「竟然長知識了！」

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