香港海洋公園轉虧為盈　營收年增53.9%

記者蔡紹堅／綜合報導

香港海洋公園13日公布截至2023年6月30日的2022至2023財政年度業績，期間收入約8.39億港元，比去年同期成長了53.94%，淨利約1.19億港元，實現轉虧為盈。

香港海洋公園公司指出，入境遊市場在2023年第一季香港全面通關後才開始逐步恢復，但憑藉創造全新收入來源的策略見效，加上以保育及教育為主軸的獨特訪客體驗，海洋公園和水上樂園業務在報告期間重拾正軌。

數據顯示，海洋公園和水上樂園的本地和海外訪客入場人次上升超過45%，總入場人次達240萬；人均消費同比增長6%。

從收入組成來看，海洋公園入場券收入約4.27億港元，年增56.75%；商品收入約1.13億港元，年增54.64%；餐飲服務收入約1.68億港元，較去年同期成長39.47%；園內消費收入約7160萬港元，較去年同期成長62.73%；特許經營旅館營運使用費約1130萬港元，較去年同期成長140.43%。

香港海洋公園公司主席龐建貽表示，2022年至2023年度反映公司在疫情過後業務得以重拾動力，並加深了於保育、教育和社會共融的影響力，「這有賴政府的大力支持，以及我們團隊上下一心，讓公司在勞動市場緊張的情況下，能順利恢復正常營運。」

龐建貽也提到，然而，環球經濟持續不穩，旅遊業競爭愈趨激烈，公司前景仍充滿挑戰，將繼續發揮實力，落實海洋公園的未來策略，實現長遠可持續發展。