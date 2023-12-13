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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

里長涉招待掀介選疑雲　調查局研究委員：分裂的國家認同已成假訊息傳播環境

▲2024總統大選開始進入倒數30天，各陣營莫不展開最後衝刺，近來有基層里長疑涉被招待到中國旅遊，再度讓大陸對台介選話題，成為政治話題焦點。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲「週三青年日」舉辦青年座談會，探討介選樣態如何影響台灣大選與民主。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2024總統大選開始進入倒數30天，各陣營莫不展開最後衝刺，近來有基層里長疑涉被招待到中國旅遊，再度讓大陸對台介選話題，成為政治話題焦點。法務部調查局研究委員劉文斌13日表示，中國大陸介選的選項有四種，分別是軍事威懾、金錢支助、暴力介選、假訊息介選，對中國而言，他們具備傾全國之力散發假訊息的經驗、能力與機制；對台灣而言，分裂的國家認同已成為接受假訊息傳播的重要環境。

劉文斌是在13日晚間參加Y’s Day「週三青年日」舉辦的青年座談會時，做上述表示。這場探討介選樣態如何影響台灣民主的座談會，受邀與青年對談的來賓除了劉文斌外，還包括台北大學犯罪研究所所長沈伯洋、中經院副研究員顏慧欣、兩岸政策協會秘書長蕭督圜、身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊。

法務部調查局研究委員劉文斌認為，中國大陸介選有四種選項：軍事威懾、金錢支助、暴力介選、假訊息介選，其中，最有可能的是假訊息介選，也就是「認知戰」。

劉文斌進一步指出，近年台灣民眾對中國軍事威懾愈來愈無感，且容易在選舉時造成中國不樂見的「反效果」。由於台灣選民素質高，會一致譴責暴力，如以暴力介選會對選舉造成負面影響，因此，中國應該不會再透過軍事威攝或暴力介入台灣選舉。另外，國內情治單位查緝各方以金錢支助特定候選人的經驗豐富，且已開始關注加密貨幣的介選情況，所以這個選項也是不容易實行。

▼法務部調查局研究委員劉文斌。

▲2024總統大選開始進入倒數30天，各陣營莫不展開最後衝刺，近來有基層里長疑涉被招待到中國旅遊，再度讓大陸對台介選話題，成為政治話題焦點。（圖／記者陳弘修翻攝）

▼台北大學犯罪研究所所長沈伯洋。

▲2024總統大選開始進入倒數30天，各陣營莫不展開最後衝刺，近來有基層里長疑涉被招待到中國旅遊，再度讓大陸對台介選話題，成為政治話題焦點。（圖／記者陳弘修翻攝）

台北大學犯罪研究所所長沈伯洋認為，中國介入選舉只是實驗，不是目標，中國的最終目標還是統一台灣，因此，介選沒有所謂的「失敗」，無論如何都能透過介選吸收大量經驗。根據研究，立委選舉是中國介選的主戰場，由於選制因素，中國只要影響一百萬選民，就能決定國會最大黨。台灣的傳統媒體從2008年開始就開始被滲透，在「太陽花學運」發生後，也出現網路媒體被駭客攻擊，當時對年輕人進行認知輿論戰，現在看來可說是相當成功。

中經院副研究員顏慧欣也提到，中國以經濟壓力或經濟制裁，迫使其他國家改變政治外交立場，常見的經濟手段是限制貿易（例如停止他國進口）、投資（懲罰在中國的外資企業、取消優惠貸款、煽動人民抵制）及旅遊（減少旅行團），雖然目前效果不佳，但仍有持續更新各種經濟脅迫的措施，例如，台灣鳳梨、石斑魚、芒果等農產品被指有病蟲害，就是以經濟手段對國內產業形成壓力，試圖分化國內民眾立場，以便影響台灣大選的走向。

▼中經院副研究員顏慧欣。

▲2024總統大選開始進入倒數30天，各陣營莫不展開最後衝刺，近來有基層里長疑涉被招待到中國旅遊，再度讓大陸對台介選話題，成為政治話題焦點。（圖／記者陳弘修翻攝）

▼兩岸政策協會秘書長蕭督圜。

▲2024總統大選開始進入倒數30天，各陣營莫不展開最後衝刺，近來有基層里長疑涉被招待到中國旅遊，再度讓大陸對台介選話題，成為政治話題焦點。（圖／記者陳弘修翻攝）

兩岸政策協會秘書長蕭督圜認為，近年來中國將「銳實力」發揮得淋漓盡致，對周遭國家的民主選舉產生一定的干擾，自港澳回歸後，介入選手段不斷測試翻新，包括經濟脅迫、利誘、社會分化與拉攏、政治威嚇與培養等，尤其善於利用台灣法律的不足處，進行「灰色地帶」的試探與突破，進而造成台灣社會的政治內耗，達到介選的目的，因此，每一位台灣公民都應該積極面對。

台灣智庫副執行長董思齊表示，根據媒體報導，國安人士分析，中國在介選對象上，企圖影響中間選民與年輕選民，散布「青年上戰場」，引導選舉為「和戰、榮衰」的抉擇。事實上，「戰爭與和平」是假議題，因為對中國來說，戰爭或和平都是手段，因為中國對台的戰略目標很明確，就是不承認台灣的主權國家地位，同時在削弱台灣民主的同時，以統一做為其終極目標。

董思齊認為，中國對台在政治、經濟、社會的介選行為，是中國對台日常工作的實踐。對台灣青年來說，認識對台有敵意的國家並了解如何應對是非常有意義的事情，青年們也必須對介選行為有所警覺，並應該要更積極參與公共事務的討論，以深化台灣的民主，才能建構與維護一個正常民主意識的共同體。

▼台灣智庫副執行長董思齊。

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