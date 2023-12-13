【廣編】Diana Cheng Jewelry鄭富糧珠寶展　世貿一館登場

▲Diana Cheng Jewelry鄭富糧珠寶展世貿一館登場。

圖、文／Diana Cheng Jewelry提供

翡翠寶玉翠綠光鮮，盎然綠意讓人心曠神怡。珠寶美麗的嚮宴Diana Cheng Jewelry鄭富糧珠寶展，12月22日到25日，每天上午10點到下午6點。在世貿一館B區的展位B627及B528展出；這次主打天然寶石，可讓前來參觀的客戶親自感受珍貴珠寶的魅力，特別是在天然寶石越來越稀少的現今，這樣的機會更顯難得。

主打天然美學、美麗饗宴，Diana Cheng Jewelry鄭富糧此次展覽的皇冠二件可以讓收藏家收藏的珍品；一件是天然的珍珠和鑽石手工鑲嵌的珍藏皇冠，另一是採用天然鑽石鑲嵌皇冠。

另外也有許多翡翠創意設計，分別展示了蝴蝶翡翠別針和墜子。天然彩寶石系列中，翡翠是大自然億萬年的美麗結晶，它那豐富多彩的顏色、艷麗而不失穩重的色調，喚起人們內心對於美的追求。翡翠藝術之美，美在它的精巧，充滿東方人文精神的藝術美，為喜歡珠寶愛好者的生活帶來更多美好時光！

Diana Cheng Jewelry鄭富糧珠寶店位於台北市仁愛路四段427號；經營22年來累積的專業資歷，提供客戶珠寶相關品鑑服務，深受客戶信賴與喜愛，這次世貿一館登場展出，每一件精美珠寶首飾，每一個款式都可以讓客戶感受到愛的生命力、藝術的品味以及奢華的夢幻氛圍。