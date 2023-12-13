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社會 社會焦點 保障人權

變態父愛捏兒下體還淫笑　掰互摸取樂...法官打臉315罪判5年

▲▼男童哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國小男童遭父親強摸下體取樂，社工示警須及早治療輔導。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北1名人父離婚後獨自扶養2名年幼兒子，卻利用父子3人同睡機會，從2020年底到2022年3月間，涉多次強摸、偷摸讀小學的小兒子下體，見兒子反抗，他還得意發出奇怪笑聲，案經男童導師聽見學生閒聊而揭發。雖然人父聲稱只是父子打鬧互摸與檢查洗澡有無洗乾淨，新北地院不採信他的說法，認定他泯滅人性、顛倒倫常，將他所犯315次猥褻行為合併判刑5年，全案還可上訴。

本案源於2022年3月間，當時10歲就讀小學4年級的男童，在學校跟同學私下訴苦「我爸爸都會脫我的褲子」，導師聽見風聲嚇一跳，放學後將男童單獨留下問話，男童一股腦說出實情、當場落淚，導師趕緊通報校方聯繫警方與社工處理。

男童隨即被安置、和父親隔開，他說從國小3年級開始，爸爸常趁就寢時刻摸他小雞雞，他若還沒睡，會推開爸爸說「不要摸我」，有時他還沒睡熟會有感覺，醒來就看到自己褲子被爸爸脫掉正在摸。

男童說，爸爸喜歡用捏、抓或揉的方式，「每次都超過1分鐘」，每周會摸他5、6次，他不懂爸爸為何這麼做，他也不喜歡這種感覺。被問到爸爸是否跟他玩互摸遊戲、有無檢查他的小雞雞教他如何保持清潔、聽他說「不要」後有沒有停手，男童均搖頭回答。

導師出庭作證時表示，男童平常是不會掉淚的孩子，但男童哭著說爸爸邊摸他還會邊發出奇怪笑聲，那種無助難過的模樣，她看了非常心疼。

▲▼新北地院外觀。新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

人父到案一概否認，辯稱和兒子打鬧玩耍「互相摸來摸去」，有時1周1次，沒有很頻繁，若兒子說不要，他就停手，有時是檢查兒子洗澡有沒有洗乾淨，至於脫掉兒子內褲是檢查有無沾染糞便，並無猥褻意圖。

輔導社工證稱，男童起初年幼不了解父親的舉動，後來懂了，卻故意假裝不知道來因應，事發後更刻意不去回想，但心情易低落，有負向的自我概念，已出現部分創傷壓力反應，須及早治療與持續追蹤。

法官認為本案人父是受害男童主要照顧者，從學校輔導紀錄來看，人父或許疏於管教兒子，但沒事證顯示父子之間有糾紛爭吵或仇恨糾葛，男童應無動機誇大渲染、任意杜撰與誣賴自己父親，加上同睡1房的長子證稱看過爸爸摸弟弟下體，還自稱也被爸爸摸過但不願提告，可見人父的確有猥褻犯行。

法官批本案人父泯滅人性、顛倒倫常，造成男童身心創傷卻毫無悔意，並依男童指述，認定人父平均每周侵犯兒子5次，從2020年12月底到2022年3月被揭發、男童立刻被安置為止，共犯下63次加重強制猥褻與252次成年人故意對兒童乘機猥褻行為，一罪一罰各判刑3年6月與10月，合併應執行5年徒刑，可上訴。

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