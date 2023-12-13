變態富二代奇案！協女友「揪3P虐殺」酒店妹　照片曝光

▲警方在宋家搜出宋和多名女子的性愛光碟，裡面也包含他凌虐黃女的影片。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

15年前，一名宋姓富二代找來黃姓酒店小姐跟他及中國籍陳姓女友玩3P，事後以毒品控制黃，並以電擊、菸頭燒燙等方式加以凌虐，甚至拍下影片，1個多月後，黃女昏迷休克，送醫不治。因為沒有直接證據證明宋犯案，警方只能將非法居留的陳女關進收容所，8個月後，陳女心防鬆動，遭警方突破，專案小組根據她的供詞，再度搜索宋家，果然發現變態凌虐光碟，成為破案鐵證。

▲宋姓富二代自製電擊器，將黃姓酒店小姐綁在椅子上淋溼電擊。

張克文說：「法醫研判死者是顱內出血，引發休克死亡，推斷黃女死前6到12小時，頭部遭猛烈撞擊，由於宋男供稱，案發前一天黃都待在他家，所以我們認為宋跟命案脫不了關係，但又沒有直接證據證明是宋幹的，很麻煩！」

正當案情陷入膠著時，宋男突然主動向警方坦承，黃女出事時，他的陳姓中國籍女友也在場，因陳是偷渡客，宋擔心陳被抓才刻意隱匿。警方告訴宋，陳出面才能替他洗刷罪嫌，宋為了脫罪，帶著警方回家逮陳，陳被逮後與宋口徑一致，表示對黃的死因不清楚，警方依規定將陳送至收容偷渡客的「靖廬」，並開始監聽宋，等了近8個月，案情終於出現曙光。

原來，宋為了自保，告訴警方曾看到陳拿圾垃袋套住黃女的頭，陳得知後非常不高興，警方則打蛇隨棍上，加碼告知陳，宋已另結新歡，讓陳火冒三丈，決定將真相全盤托出。

▲黃姓酒店小姐外型亮麗，卻因染上毒癮被宋男控制，後遭凌虐死亡。

陳女透露，宋男透過毒品控制黃、陳，宋吸毒後脾氣會變得暴躁，對她們大小聲、施暴、要求3P。後來還變本加厲，自製通電鐵片電擊黃女，直到黃快被電暈才罷手。有次還用狗毛剪把黃的頭髮亂剪一通，並逼黃寫遺書。陳看了嚇到離家出走，宋則打電話給陳，說她若不回家，就要打死黃，陳才心軟返家。

▲宋姓富二代在夜市賣香水，自稱「香水達人」，曾上電視接受訪問。

陳女回家當天，見黃狀況極糟，隔天，陳、宋發現黃臉色變綠，甚至脫肛、意識不清，宋才撥打119將黃送醫。更扯的是，宋母得知兒子闖禍，竟要陳清理犯罪現場，將凌虐黃的凶器清空打包，拿到友人家暫放。

由於陳指證歷歷，警方再次前往宋男住處搜索，結果意外搜出他和多名女子的性愛光碟，也包含他凌虐黃的影片，影片最後成為鐵證，讓宋百口莫辯。

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