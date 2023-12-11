　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國一妹染黴漿菌「肺葉變白」　母拒住院治療：會耽誤很多課業！

▲重慶兒童醫院,流感疫苗。（圖／CFP）

▲中國大陸流感、黴漿菌大爆發，許多孩子都被感染。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江寧波一名初一女學生感染黴漿菌肺炎，肺葉一大片都變成白色的，醫生認為必須住院治療，但卻被女童的母親拒絕，理由是住院會耽誤課業。最扯的是，連女童的父親都決定讓女兒住院了，母親竟還繼續糾結，「住院肯定會耽誤學習的！」

根據映像新聞報導，寧波大學附設第一醫院外灘院區的兒科醫師李志飛表示，近期就診的小病患非常多，有一半是流感，另外就是黴漿菌，但比起看病，醫生們做的最多的還是勸家長讓孩子們多休息，「很多家長，尤其是媽媽們把孩子的學習看得實在太重了，就算孩子肺炎嚴重到需要住院，也不捨得請假。」

李志飛說，前幾天她接診了初一（國一）女孩小雲（化名），小雲一周前開始低燒，體溫始終在38℃左右，確診為黴漿菌感染，「她媽媽買了阿奇黴素，讓小雲吃了三天，但小雲的體溫仍在38℃左右，咳嗽一天比一天嚴重，時不時咳得整個人蜷縮起來，老師也建議小雲去醫院看看。」

▲重慶兒童醫院,流感疫苗。（圖／CFP）

李志飛指著小雲的CT影像說，「這是典型的大片狀肺炎，這裡的肺葉都白了，肺部感染很嚴重，我建議住院治療。」

小雲媽媽猶豫了一下說，「醫生，我們再回去吃兩天阿奇黴素看看吧，可能再吃兩天就好了，不行到時候再看吧。」

李志飛堅持，「我建議先住院。孩子咳得這麼厲害，不能再耽擱下去了。住院評估是否阿奇黴素耐藥，再決定下一步的治療方案。」

但小雲的媽媽還是很猶豫，「醫生，住院會耽誤很多功課。」

最後，小雲的爸爸都同意聽醫生的建議，住院治療了，媽媽竟然還在糾結，「住院一定會耽誤課業。」

▲兒童醫院。（圖／CFP）

李志飛說，他們在門診遇到過很多這樣的家長，特別是小學高年級和初中（國中）的家長，怕孩子功課落後，「有的孩子發燒39℃多了，媽媽只讓他吃點退燒藥就回去上課。」

李志飛強調，自己很理解父母的心情，希望孩子不要因為生病影響學習。可是，當孩子生病時，休息是最好的治療方法之一，也是必不可少的，「帶病上學，沒徹底恢復好去上學，孩子的學習狀態、效率也不樂觀。不如先養好身體，再投身學習，可能事半功倍。」

李志飛還說，帶病上課或沒有徹底痊癒就去上課，一方面可能傳染其他同學，另一方面，在自身免疫力較差時候去學校，很容易出現二次感染、混合感染，「二次感染或混合感染，往往意味著病情更嚴重，更難退燒，需要更長的時間才能康復，急著回去上學，或者帶病上學，很可能得不償失。」

▲重慶兒童醫院,流感疫苗。（圖／CFP）

ET快訊
陸官方開砲楊丞琳！　連發2文轟「好笑嗎？」
路牌警告「Google太狠了」　一堆駕駛都GG：血淚控訴
19歲女逆騎環快慘死　手機導航地點曝
快訊／山東號航母穿越台海中線　畫面曝光
陳玉珊爆婚變！老公帥如劉德華　曾熱吻王大陸惹惱尪
范瑋琪75歲媽媽過世　1年前剛送走爸爸...痛悼：辛苦了，好
快訊／路口闖紅燈　王義川道歉：收到罰單會去繳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

楊丞琳被河南共青團轟「好笑嗎？」　陸律師：若認定歧視恐開罰

北京故宮披上銀裝！超夢幻雪白景色　網讚嘆：感覺穿越了

陸外交部：菲律賓船隻硬闖仁愛礁　危險衝撞中國海警船！

深愛東森自然美！年做百萬業績　王令麟：等妳女兒接班，我會再來

陸國一妹染黴漿菌「肺葉變白」　母拒住院治療：會耽誤很多課業！

習近平12日訪問越南　中駐越大使：將簽多份合作協議

33歲女孩千里尋親「生母拒見」　生父出面連抱抱都不肯給

陸羽球前國手于小渝溺亡！　年僅31歲「結婚不到2個月」

男子買彩券中3.8億！「捐出2.3億」　稱：錢太多花不完

安徽知名火鍋店「口水油」過濾再上桌　賣6.5萬個「老鍋底」遭重判

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

鸚鵡模仿機車引擎還發不動　連「臉書來電鈴聲」也會超猛

美國餐廳如何給小費？　可自行勾選收據上%數

陸男首次來台前擔心受歧視　入境後改觀：真的特別友善

楊丞琳被河南共青團轟「好笑嗎？」　陸律師：若認定歧視恐開罰

北京故宮披上銀裝！超夢幻雪白景色　網讚嘆：感覺穿越了

陸外交部：菲律賓船隻硬闖仁愛礁　危險衝撞中國海警船！

深愛東森自然美！年做百萬業績　王令麟：等妳女兒接班，我會再來

陸國一妹染黴漿菌「肺葉變白」　母拒住院治療：會耽誤很多課業！

習近平12日訪問越南　中駐越大使：將簽多份合作協議

33歲女孩千里尋親「生母拒見」　生父出面連抱抱都不肯給

陸羽球前國手于小渝溺亡！　年僅31歲「結婚不到2個月」

男子買彩券中3.8億！「捐出2.3億」　稱：錢太多花不完

安徽知名火鍋店「口水油」過濾再上桌　賣6.5萬個「老鍋底」遭重判

捷運撞見「台灣新鞋教？」　釣出一票信徒！笑推3點：全家都有

獨／北市前議員喝下「怪怪味菜頭湯」險丟命　竟是貼身司機下毒！

屋主在車道旁發現神秘包裹　湊上前看竟是12隻「新鮮溫體雞」

郭倍宏率眾繞高市府抗議被栽贓　簡煥宗反轟他不提總會長涉賄選

想買5根香蕉！老闆不給切「要求買整串」　他氣到走人：第一次遇到

《闇影詩章 Worlds Beyond》明年夏季登場　繼承原作精神再添新要素

推案半年就蓋不下去！「新天龍國」出現爛尾樓　專家：這款建商別碰

惡質保全「拖把弄濕睡袋」趕街友！　英國麥當勞道歉了

今年最後一波運勢出爐！「3生肖」財運大爆發　旺到擋不住

快訊／游錫堃不滿被偷換概念　「民選公職仰他國鼻息有廉恥？」

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

大陸熱門新聞

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

楊丞琳喊河南人愛騙人出事！政府部門出手了

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

男子買彩券中3.8億！「捐出2.3億」

男吃火鍋肉沒涮熟　體內發現700條蟲

陸羽球前國手于小渝溺亡！　年僅31歲「結婚不到2個月」

川西之美／藏族女性頭箍有年齡密碼

川西之美／闖進天神調色盤「九寨溝」

最新考古成果！陸將這些年劃為「古國時代」

幼童掉進「超市麵包攪拌機」慘死！

33歲女孩千里尋親「生母拒見」 生父出面連抱抱都不肯給

男子發現泡藥酒的海馬竟是「塑膠」

港股失守1萬6000點「創13個月新低」

曾笑南京大屠殺！網紅深夜復出再被禁

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面