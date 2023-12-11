陸國一妹染黴漿菌「肺葉變白」　母拒住院治療：會耽誤很多課業！

▲中國大陸流感、黴漿菌大爆發，許多孩子都被感染。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江寧波一名初一女學生感染黴漿菌肺炎，肺葉一大片都變成白色的，醫生認為必須住院治療，但卻被女童的母親拒絕，理由是住院會耽誤課業。最扯的是，連女童的父親都決定讓女兒住院了，母親竟還繼續糾結，「住院肯定會耽誤學習的！」

根據映像新聞報導，寧波大學附設第一醫院外灘院區的兒科醫師李志飛表示，近期就診的小病患非常多，有一半是流感，另外就是黴漿菌，但比起看病，醫生們做的最多的還是勸家長讓孩子們多休息，「很多家長，尤其是媽媽們把孩子的學習看得實在太重了，就算孩子肺炎嚴重到需要住院，也不捨得請假。」

李志飛說，前幾天她接診了初一（國一）女孩小雲（化名），小雲一周前開始低燒，體溫始終在38℃左右，確診為黴漿菌感染，「她媽媽買了阿奇黴素，讓小雲吃了三天，但小雲的體溫仍在38℃左右，咳嗽一天比一天嚴重，時不時咳得整個人蜷縮起來，老師也建議小雲去醫院看看。」

李志飛指著小雲的CT影像說，「這是典型的大片狀肺炎，這裡的肺葉都白了，肺部感染很嚴重，我建議住院治療。」

小雲媽媽猶豫了一下說，「醫生，我們再回去吃兩天阿奇黴素看看吧，可能再吃兩天就好了，不行到時候再看吧。」

李志飛堅持，「我建議先住院。孩子咳得這麼厲害，不能再耽擱下去了。住院評估是否阿奇黴素耐藥，再決定下一步的治療方案。」

但小雲的媽媽還是很猶豫，「醫生，住院會耽誤很多功課。」

最後，小雲的爸爸都同意聽醫生的建議，住院治療了，媽媽竟然還在糾結，「住院一定會耽誤課業。」

李志飛說，他們在門診遇到過很多這樣的家長，特別是小學高年級和初中（國中）的家長，怕孩子功課落後，「有的孩子發燒39℃多了，媽媽只讓他吃點退燒藥就回去上課。」

李志飛強調，自己很理解父母的心情，希望孩子不要因為生病影響學習。可是，當孩子生病時，休息是最好的治療方法之一，也是必不可少的，「帶病上學，沒徹底恢復好去上學，孩子的學習狀態、效率也不樂觀。不如先養好身體，再投身學習，可能事半功倍。」

李志飛還說，帶病上課或沒有徹底痊癒就去上課，一方面可能傳染其他同學，另一方面，在自身免疫力較差時候去學校，很容易出現二次感染、混合感染，「二次感染或混合感染，往往意味著病情更嚴重，更難退燒，需要更長的時間才能康復，急著回去上學，或者帶病上學，很可能得不償失。」