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太便宜幫我再買一支...三方詐騙盛行　民眾帳戶遭警示淪共犯

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲三方詐騙盛行，民眾帳戶遭警示淪共犯。圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

10月中旬苗栗縣1名葉女在臉書看到朋友發文，轉1則優惠1萬5千元iPhone 14 PRO廣告，葉女心動於是與賣家加LINE雙方私下交易，葉女依照賣家所提供超商繳費代碼到超商繳費，並將收據拍照給賣家，滿心期待收到新手機，但尚未收貨，賣家傳訊表示太便宜自己也想買，但因自己是店員無優惠，額外請葉女幫他再買1個，賣家問葉女個人銀行帳號，匯2萬元現金給葉女，並轉給葉女另1超商繳費代碼請葉女再去繳費。

未料葉女隔天就被銀行通知個人帳戶遭警示，臉書之好友也告知臉書帳號遭盜用。至於造成葉女帳戶被警示原因是，新北市何男在臉書上看到認識友人發文，轉PO一則優惠2萬元iPhone 15廣告，何男見是友人推薦廣告，心動加LINE私下交易。

賣家保證手機為公司貨，並給何男上面案例中苗栗縣葉女銀行帳號，請何男轉帳2萬元，何男轉帳後隔日也看到臉書友人告知帳戶遭盜用，警覺遭假網拍，詐騙向警方報案，連帶導致葉女帳戶遭警示淪為詐騙共犯。

這類詐團利用3C優惠誘騙民眾提供帳戶的手法層出不窮，苗栗縣李男在臉書上看到iPhone 14 PROMAX 256G只賣1萬5千元廣告，就與賣家加LINE私下交易，賣家要求李男到超商購買1萬5千元App Store點數並拍照上傳，李男購點後，賣家以同樣手法表示自己也想買，要求李男再買1個，賣家同手法騙匯1萬5千元到李男帳戶，並請李男到超商再度購買1萬5千元的App Store點數並再拍照上傳。

李男均照指示做，卻一直沒收到手機，且於數日後被通知個人銀行帳戶已被警示。原來另名在高雄的民眾李男以同樣手法被騙匯1萬5千元給詐團購機，並匯入苗栗縣李男帳戶，因此被害人匯款提告後，連帶導致李男帳戶遭列警示戶。

刑事指出，新型三方詐欺自今年10月起已發現3件類似手法。與以往陷害賣家當人頭帳戶手段不同，詐團改陷害買家當人頭帳戶，關鍵肇因「買家貪小便宜弱點」和「誘騙買家代收贓款再轉手」手法，並盜用臉書正常使用者帳號發文，藉此增加假網拍廣告可信度。警方提醒網路購物族，網購要「透過官方交易平台」、「避免私下交易」、「不貪小便宜」、「不隨意收受不明款項再轉手」，才能避免遭詐團陷害淪為詐騙共犯。

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