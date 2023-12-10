阿嬤修車抱怨「機車不聽話」！師傅一看嚇壞：再晚點命都沒了

▲騎車上路務必檢查車況，否則可能釀成危險。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

行車上路時務必隨時注意車況，否則一不小心就可能造成危險！一名阿嬤近日騎車上路時，發現車輛難以控制，於是到車行檢查，沒想到竟把車行師傅嚇得不輕，恐怖的輪胎照片也讓許多網友驚呆。

車行師傅在「爆廢公社」分享，這名阿嬤近日將車輛牽來修理，同時抱怨「車子會某聽話（不聽話）」，想要向左轉、車輛卻會向右行駛，想要向右轉則是會向左行駛，希望能夠仔細檢查、排查問題。

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師傅的檢修工作開始後，也立刻找出了問題，原來是車胎已經幾乎被磨平，且前後兩輪的情況都十分悽慘，讓師傅也忍不住直言，「阿嬤還好妳還有感覺，再晚一點生命線都要沒了。」

師傅公開了阿嬤的車胎照片，從照片當中可以看見，與全新的車胎相比，阿嬤的車胎幾乎沒有胎紋，前後輪的狀況都十分悽慘，也難怪騎車時車輛會無法控制。

▲▼阿嬤車胎磨平，抱怨機車不聽話。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



不少網友看完危險的畫面，也不禁調侃，「說不定阿嬤想要的是跑山胎」、「老人家沒爆胎就繼續騎了」、「車子不聽話轉左會跑右，還好阿嬤是找車行，不是騎去廟裡」、「阿嬤帶著祖傳三代的輪胎上門求助，不出意外的話馬上就要出意外了。」

事實上，依據道交管理處罰條例規定，機車胎紋深度是定檢、臨檢的項目之一，無論是申請牌照、繳銷牌照重領車牌，或是5年以上機車辦理過戶進行臨時檢驗，都要由監理機關檢查胎紋深度，若檢驗不合格，需要1個月內申請複驗，若仍不合格，則會吊扣牌照，民眾行車上路務必注意胎紋，避免危險發生，也可以免讓荷包失血。