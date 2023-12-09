國光女神淪詐騙車手！粉專名稱超諷刺　海溝比基尼照曝光

▲詐騙集團女公關過去曾經參加國光幫幫忙節目。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

台中破獲愛情詐騙機房，昔日的「國光女神」、外號海溝女神的網紅淪為詐騙車手，引起關注。根據了解，愛情詐騙等同剝皮酒店2.0，受害者僅有1成願意承認，而國光女神網紅月薪其實只有6萬，在5名女公關中沒有比較高。而該網紅的身分被曝光後，也有網友發現她的粉專名稱跟現實超諷刺。

台中地檢署表示，本件成員人數規模為國內偵辦戀愛詐騙機房首見，受害男子遍佈全台逾上百人，不過其中只有14人願意承認被騙，大多數為了面子都否認或表明不追究。

▲詐騙集團女公關IG有不少清涼照。（圖／翻攝IG）

警方透露，這集團的行騙手法其實就是「剝皮酒店2.0」，集團將被害男子造冊「台灣男子圖鑑」，等男子上鉤後再交給女公關見面，進而要求對方贈送現鈔、名牌精品等，最後再以無法負擔房租、家人住院、車禍修車」等各式詐術向被害人騙取高額錢財。

值得注意的是，詐騙集團雇用昔日的國光女神、被稱作是「海溝女神」的網紅擔任女公關，其實就是詐騙集團的車手，底薪6萬，每次成功騙取後可以抽成25%業績獎金。事件曝光後該網紅臉書粉專也被起底，諷刺的是名稱「正能量」，網友也前往洗版。

▼詐騙集團女公關落網，網友前往粉專洗版。（圖／翻攝臉書）