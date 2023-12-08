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快訊／恐怖男25刀砍死「芭樂公主」移送複訊　檢向地院聲請羈押

▲彰化溪州(左)賴男，(右)張男持西瓜刀將鄭女砍死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化溪州賴男（左），張男（右）持西瓜刀將鄭女砍死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、鄒鎮宇／彰化報導

彰化縣溪州鄉51歲賴男，因為不滿被稱為「芭樂公主」的47歲鄭女友提分手，夥同身邊的張姓小弟持2支西瓜刀、先用膠帶將其雙腳綑綁，再揮砍25刀，造成女友傷重不治，2人被依殺人罪送辦。對此，檢方認為兩名兇嫌有逃亡疑慮，因此向地院聲請羈押。

檢方偵訊後，認為賴男、張男等2人涉殺人重罪，有逃亡之虞，向地院聲請羈押，目前移送複訊中。

▲彰化溪州(左)賴男，(右)張男持西瓜刀將鄭女砍死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲血濺芭樂園。（圖／記者唐詠絮翻攝）

回顧案情，賴男帶著張男於6日前往賣場買了兩支全新的西瓜刀，早已預謀犯案，晚上賴男跟鄭女媽媽要30萬元，拿到15萬後全部拿去玩賭博電玩，兩人隔天早上埋伏在芭樂園，看到鄭女要去廁所時，將其綑綁後以西瓜刀連砍25刀，鄭女撐著最後一口氣，打電話向姪子求救，沒想到姪子趕到現場，鄭女已經死亡。

在一旁果園工作的堂哥，聽到慘叫聲原本以為是妹妹遇到蛇，卻看到賴、張拿著沾滿血的刀出現，才發現妹妹恐怕遇害，試圖上前阻止2人時，險遭持刀追殺，堂哥氣憤表示，賴男一直要錢還經常恐嚇堂妹「要殺死你、同歸於盡」，堂妹被逼到受不了才在3個多月前提出分手，但賴執意想挽回感情，「家裡對這2個畜生多好，還這樣做？一定要一命償一命，要判死刑！」

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