　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣虎航、樂天桃猿彩繪2號機今亮相首飛　啦啦隊女神現身應援

▲▼台灣虎航、樂天桃猿彩繪2號機今亮相首飛，啦啦隊女神現身應援。（圖／台灣虎航）

▲台灣虎航、樂天桃猿彩繪2號機今亮相首飛，啦啦隊女神現身應援。（圖／台灣虎航）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航再度攜手Rakuten Monkeys樂天桃猿推出彩繪2號機，今(8日)首次亮相，執飛桃園-新潟航線，為慶祝2號機首航，樂天女孩包括十元、卉妮、宋宋、慧慧等人也現身候機室應援，讓首航旅客直呼幸運。

今正式起航的聯名彩繪2號機，延續1號機的設計概念，再度採用握拳極具有魄力的吉祥物Rocky來作為主視覺，營造滿滿應援活力，同時也把Rakuten Monkeys的球隊logo移至機身前方更醒目位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未來一個月內，除桃園-新潟航線外，桃園-名古屋、桃園-大阪關西、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川，都有機會搭乘到任一架聯名彩繪機。

▲▼台灣虎航、樂天桃猿彩繪2號機今亮相首飛，啦啦隊女神現身應援。（圖／台灣虎航）

▲台灣虎航、樂天桃猿彩繪2號機有機會出現新潟、名古屋、大阪、沖繩、首爾等航線。（圖／台灣虎航）

台灣虎航董事長陳漢銘表示，台灣虎航與Rakuten Monkeys的合作緣份始於2020年，彼此對於合作方向有許多共識，相談甚歡，這段期間陸續催生了聯名彩繪一號機、「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行、台虎主題日等眾多合作案，獲得好評。相信藉聯名彩繪2號機的起航，勢必能再為彼此品牌開拓出不只雙贏，更是在台日市場都可以多贏的局面。

為慶祝二號機首飛，樂天女孩包括十元、卉妮、宋宋、慧慧等人也特別前來以啦啦隊表演應援，讓現場旅客掌聲如雷，搭乘首飛的旅客紛紛開心表示，「真的是太幸運了！」

ET快訊
快訊／25刀砍死「芭樂公主」恐怖情郎殺人罪移送　低頭不語態度
快訊／曾仁和飆K化解危機！廖健富敲首安留殘壘　2局0比0日本
激戰水濂洞人妻！小王「撞屁屁」：變成我的形狀了嗎
開4百萬「移動豪宅」追撞小黃+賓士　粗心女駕駛慘了
男星遭電信詐騙「親手轉出10萬」！　報警7個月還拿不回
哈利王子控訴：退出王室、離開英國「都是被逼的」
天氣最差「降7度」時間點曝　又有一波冷空氣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

物理學家李怡嚴畢生積蓄+珍藏全捐出　總價值8500萬傳愛清華　

績優公廁獎！中油「加油站類」獎項全包　池上「這」廁所最有特色

出軌職業排行公開！老師、醫療人員排前三　第一名有15％偷吃同事

睡前該不該喝水？醫師點名「這3類人」喝杯溫水...秒降心血管風險

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

周末乾涼！下周二天氣最差「高溫驟降7度」　又有一波冷空氣

狂寫「天語」！小6女童拜拜完「不斷打嗝、跳舞」喊：未來當乩童

台灣虎航、樂天桃猿彩繪2號機今亮相首飛　啦啦隊女神現身應援

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她：比林志玲、徐若瑄還紅

「冬至到吃湯圓」台東衛生局抽驗28件冬至食品　結果皆合格

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

物理學家李怡嚴畢生積蓄+珍藏全捐出　總價值8500萬傳愛清華　

績優公廁獎！中油「加油站類」獎項全包　池上「這」廁所最有特色

出軌職業排行公開！老師、醫療人員排前三　第一名有15％偷吃同事

睡前該不該喝水？醫師點名「這3類人」喝杯溫水...秒降心血管風險

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

周末乾涼！下周二天氣最差「高溫驟降7度」　又有一波冷空氣

狂寫「天語」！小6女童拜拜完「不斷打嗝、跳舞」喊：未來當乩童

台灣虎航、樂天桃猿彩繪2號機今亮相首飛　啦啦隊女神現身應援

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她：比林志玲、徐若瑄還紅

「冬至到吃湯圓」台東衛生局抽驗28件冬至食品　結果皆合格

台灣虎航聯名彩繪二號機亮相　國泰航空訂購6架A350F貨機

蒐報獨派大老選情挨批「台版水門」　廉政署：情資送檢方非監控

突破同溫層！　柯文哲寄黨員信：把民眾黨價值和長輩分享

賴清德曾稱「房價有在降」　侯辦：難怪無法理解青年買房辛苦

第二屆「G8電玩展」150款獨立遊戲等你玩　高中生一人團隊也參戰

回萬里站台　賴清德激動泣不成聲：沒想過從政可以走到現在

快訊／曾仁和飆K化解危機　廖健富敲首安留殘壘2局0比0

警政署長黃明昭慰問嘉義市基層　頒發破案獎金肯定破案有功

25刀砍死「芭樂公主」恐怖情郎殺人罪移送　低頭不語態度冷漠

蔡依林突曬「巨型結婚鑽戒」！ 甜喊「Yes, I do」網一看全暴動

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她

0.5度「武嶺的芙莉蓮」本尊被神出！清晰照暴動了

快買威力彩！「3生肖」有機會一夜致富

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

批課綱刪文無恥！作家反駁：沒有文學深度

日本北海道巴士車禍！6名台灣人傷勢曝光　觀光署：自由行旅客

週末「高壓迴流」微熱　下週北台降溫2區有雨

即／台北寶可夢中心禁夜排　已20人排

0.5度低溫驚見「武嶺的芙莉蓮」　短裙身影全都錄

更多熱門

相關新聞

台灣虎航今年EPS上看4元　法人更看好明年獲利

台灣虎航今年EPS上看4元　法人更看好明年獲利

法人估計，今年前三季EPS已達3.19元的台灣虎航(6757)，今年第四季單季EPS會高於第二季的0.8元，因此全年EPS將超過4元，目前公司復飛率已達85％，明年首季將達95%，與今年首季平均33%的復飛率相較，近3倍數，在票價居高不下，運力明顯提升情況下，明年獲利相當看好。

兄弟挖陳俊秀　樂天開3年超3千萬

兄弟挖陳俊秀　樂天開3年超3千萬

樂天新秀感激母校　捐贈5萬回饋

樂天新秀感激母校　捐贈5萬回饋

虎航加發2個月獎金　高層：員工士氣大振

虎航加發2個月獎金　高層：員工士氣大振

樂天省錢丟主力？領隊回應很妙

樂天省錢丟主力？領隊回應很妙

關鍵字：

台灣虎航樂天桃猿彩繪2號機啦啦隊

讀者迴響

熱門新聞

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

阿信突丟下麥克風！

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

「台灣70萬內新車」只剩這6款

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

米砂「97萬YT頻道被刪了」！

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

彰化男果園綑女友　芭樂公主被斷臂砍死

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面