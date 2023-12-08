▲台灣虎航、樂天桃猿彩繪2號機今亮相首飛，啦啦隊女神現身應援。（圖／台灣虎航）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航再度攜手Rakuten Monkeys樂天桃猿推出彩繪2號機，今(8日)首次亮相，執飛桃園-新潟航線，為慶祝2號機首航，樂天女孩包括十元、卉妮、宋宋、慧慧等人也現身候機室應援，讓首航旅客直呼幸運。

今正式起航的聯名彩繪2號機，延續1號機的設計概念，再度採用握拳極具有魄力的吉祥物Rocky來作為主視覺，營造滿滿應援活力，同時也把Rakuten Monkeys的球隊logo移至機身前方更醒目位置。

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未來一個月內，除桃園-新潟航線外，桃園-名古屋、桃園-大阪關西、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川，都有機會搭乘到任一架聯名彩繪機。

▲台灣虎航、樂天桃猿彩繪2號機有機會出現新潟、名古屋、大阪、沖繩、首爾等航線。（圖／台灣虎航）

台灣虎航董事長陳漢銘表示，台灣虎航與Rakuten Monkeys的合作緣份始於2020年，彼此對於合作方向有許多共識，相談甚歡，這段期間陸續催生了聯名彩繪一號機、「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行、台虎主題日等眾多合作案，獲得好評。相信藉聯名彩繪2號機的起航，勢必能再為彼此品牌開拓出不只雙贏，更是在台日市場都可以多贏的局面。

為慶祝二號機首飛，樂天女孩包括十元、卉妮、宋宋、慧慧等人也特別前來以啦啦隊表演應援，讓現場旅客掌聲如雷，搭乘首飛的旅客紛紛開心表示，「真的是太幸運了！」