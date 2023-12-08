　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

腦部手術後開賓士回診卻連撞4機車　39歲NET男員工上班途中枉死

記者邱中岳／台北報導

北市北投區8日上午10時許，53歲馬姓男子駕駛要價351萬起的白色賓士M-Class休旅車，沿文林北路南往北方向行駛，突然追撞同向3部機車後，再波及停等紅燈的機車，其中39歲許姓機車騎士送醫搶救仍宣告不治，肇事駕駛表示，之前在榮總做腦部手術，當天是要定期回診拿藥，直到現在連當時為何發生碰撞，都說不清楚，只有說發現事故整台車已經撞上路邊分隔島。

警方表示，8日上午10時36分接獲報案，北投區承德路七段與文林北路口發生車禍，警方立刻派員抵達現場處理。初步調查發現，53歲馬姓男子駕駛賓士休旅車，沿文林北路南往北方向行駛，不明原因從後方撞擊沿同方向行駛3部機車，波及前方停等紅燈的1輛機車而肇事，其中39歲許姓1名機車騎士送醫搶救宣告不治，馬男酒測值0，肇事責任有待進一步釐清。

▲台北市北投區承德路文林北路口發生一起嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲馬男開著賓士連撞4機車，造成1名正要去服飾店開門的員工身亡，另外1名騎士陷入昏迷。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，馬姓男子在日前在榮總做過腦部手術，8日事發時是要前往榮總回診並且拿藥，但沒想到卻發生重大車禍事故，造成1名騎士無辜慘死，馬姓男子在現場不斷表示，不記得當時事發經過，也不清楚事情怎麼發生。

警方也將馬姓男子帶回派出所偵訊，初步釐清酒駕原因釀禍，簡單查看車輛後也發現沒有異狀，追問馬姓男子，馬姓男子仍表示，當時不清楚事發過程，當發現肇事釀禍後整台車子已經開上人行道的花圃。

▲台北市北投區承德路文林北路口發生一起嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲馬姓男子之前開過腦部手術，在回診時撞4機車，坦言回神已經發生事故。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，39歲的許姓機車騎士被撞後送往醫院搶救，但經過搶救後仍宣告不治，許姓騎士的弟弟表示，哥哥平時在連鎖服飾店NET上班，當天是要去服飾店開門，沒想到卻遇上死劫，其中還有1名50歲的洪姓男機車騎士，因為被撞到頭部，目前頭部骨折，仍在加護病房觀察。

ET快訊
日本最有名台灣人是誰？　年輕人一面倒喊她
快訊／日本先發打線出爐！　小心「連5轟強打」
快訊／高雄18歲女騎士　慘遭輾過慘死
北海道異象！ 「上萬條死魚」擠滿沙灘
迪麗熱巴「換衣服」逼秦嵐看！一把拉進洗手間　女神驚叫
快訊／鍾沛君眼眶紅了！　批朱學恒「不認罪」：二度傷害
快訊／朱學恒改口不認罪！　喊：證明我的清白
歐陽靖曾被前夫施暴！　排斥新感情「還餘悸猶存」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

OL遭詐300萬元...流浪犬「妞妞」出任務　配合演戲還幫警逮車手

快訊／高雄18歲女騎士「擦撞友人機車倒地」　慘遭拖板車輾過慘死

屏大主任揪人妻談師生戀！工程師夫綠光罩頂　登門怒嗆反挨告

激戰水濂洞人妻！小王「撞屁屁很舒服」爽喊：變成我的形狀了嗎

貨車載玻璃鬆脫掉落碎滿地　南警秒變清潔員拿掃把清理維安

沒關除濕機就出門！石碇民宅鐵皮頂狂冒黑煙　消防急灌救

快訊／開庭結束！鍾沛君眼眶紅了　批朱學恒「不認罪」：是二度傷害

快訊／朱學恒開庭結束喊：證明我的清白！　要求金溥聰出面作證

怪男闖桃園某大學！襲臀女大生還作勢攻擊　遭眾人合力壓制送辦

桃園三寶鬼切迴轉！騎士閃不過猛撞慘死　他「避不見面」要被關了

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

OL遭詐300萬元...流浪犬「妞妞」出任務　配合演戲還幫警逮車手

快訊／高雄18歲女騎士「擦撞友人機車倒地」　慘遭拖板車輾過慘死

屏大主任揪人妻談師生戀！工程師夫綠光罩頂　登門怒嗆反挨告

激戰水濂洞人妻！小王「撞屁屁很舒服」爽喊：變成我的形狀了嗎

貨車載玻璃鬆脫掉落碎滿地　南警秒變清潔員拿掃把清理維安

沒關除濕機就出門！石碇民宅鐵皮頂狂冒黑煙　消防急灌救

快訊／開庭結束！鍾沛君眼眶紅了　批朱學恒「不認罪」：是二度傷害

快訊／朱學恒開庭結束喊：證明我的清白！　要求金溥聰出面作證

怪男闖桃園某大學！襲臀女大生還作勢攻擊　遭眾人合力壓制送辦

桃園三寶鬼切迴轉！騎士閃不過猛撞慘死　他「避不見面」要被關了

陳佩琪今晚赴大巨蛋看球賽！　爆料柯文哲轟：竟有這種行政院長

日經：蘋果正將iPad新品開發移往越南

341.5萬起！台灣奧迪推出「TT、TT RS限量典藏版」　告別經典跑車

高山茶都嘉義博茶會9日登場　中埔警分局交通管制措施出爐

麥卡倫新年「春宴系列」有獨特米香　Johnnie Walker Blue Label絲滑柔順

賈永婕「日本甜吻老公」放閃　小S煞風景吐槽：我食物吐出來！

元旦祝山觀日首班列車0250開車　團體和個人預約採2階段分流

OL遭詐300萬元...流浪犬「妞妞」出任務　配合演戲還幫警逮車手

聖暉11月營收月增11%　在手訂單340億、漸進入高原期

黃鐙輝直播中！網友突爆「偷交新女友」眾人驚　正宮親自現身解答

騎士對決逆向賓士！「嘲諷攻擊+1000」逼退

社會熱門新聞

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

彰化男果園綑女友　芭樂公主被斷臂砍死

日做3hrs+分紅月領6萬　前男友嫌不夠砍死芭樂公主

0煞車衝待轉區影片曝！7騎士變保齡球瓶噴飛

被控強制性交！　炎亞綸「不起訴確定」

北投嚴重車禍影像曝！　肇事賓士車主這樣說

快訊／北投賓士失控連撞4機車！男騎士重傷亡

林口燒毀80萬古董偉士牌　抓到縱火婦

剛動完腦部手術回診連撞4車　39歲NET男員工枉死

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

校護為閃車飛進田中撞樹亡！驚悚影曝光

快訊／北投賓士失控撞4機車　1騎士命危

彰化男搶小弟錢買凶器畫面曝　無情綑殺「芭樂公主」

更多熱門

相關新聞

快訊／北投賓士失控連撞4機車！男騎士重傷亡

快訊／北投賓士失控連撞4機車！男騎士重傷亡

台北市北投區承德路、文林北路路口今(8日)上午11時許發生一起死亡車禍，一輛白色賓士休旅車行經是發路段時，疑似為了閃避機車失控衝上一旁中央花圃，隨後車身高高彈起、失控再衝撞前方3部停等紅燈的機車，共波及4車、4名騎士；其中一名年約40歲的男性騎士被壓在車底重傷，脫困後即已無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。詳細事故原因目前尚待釐清。

賓士車闖紅燈撞小貨車騰飛側翻

賓士車闖紅燈撞小貨車騰飛側翻

賓士E-Class豪華房車台灣上市

賓士E-Class豪華房車台灣上市

騎士對決逆向賓士！「嘲諷攻擊+1000」成功逼退

騎士對決逆向賓士！「嘲諷攻擊+1000」成功逼退

賓士「新AMG性能雙門轎跑」亮相

賓士「新AMG性能雙門轎跑」亮相

關鍵字：

腦部手術賓士NET

讀者迴響

熱門新聞

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

阿信突丟下麥克風！

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

「台灣70萬內新車」只剩這6款

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

米砂「97萬YT頻道被刪了」！

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

彰化男果園綑女友　芭樂公主被斷臂砍死

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面