腦部手術後開賓士回診卻連撞4機車　39歲NET男員工上班途中枉死

記者邱中岳／台北報導

北市北投區8日上午10時許，53歲馬姓男子駕駛要價351萬起的白色賓士M-Class休旅車，沿文林北路南往北方向行駛，突然追撞同向3部機車後，再波及停等紅燈的機車，其中39歲許姓機車騎士送醫搶救仍宣告不治，肇事駕駛表示，之前在榮總做腦部手術，當天是要定期回診拿藥，直到現在連當時為何發生碰撞，都說不清楚，只有說發現事故整台車已經撞上路邊分隔島。

警方表示，8日上午10時36分接獲報案，北投區承德路七段與文林北路口發生車禍，警方立刻派員抵達現場處理。初步調查發現，53歲馬姓男子駕駛賓士休旅車，沿文林北路南往北方向行駛，不明原因從後方撞擊沿同方向行駛3部機車，波及前方停等紅燈的1輛機車而肇事，其中39歲許姓1名機車騎士送醫搶救宣告不治，馬男酒測值0，肇事責任有待進一步釐清。

▲馬男開著賓士連撞4機車，造成1名正要去服飾店開門的員工身亡，另外1名騎士陷入昏迷。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，馬姓男子在日前在榮總做過腦部手術，8日事發時是要前往榮總回診並且拿藥，但沒想到卻發生重大車禍事故，造成1名騎士無辜慘死，馬姓男子在現場不斷表示，不記得當時事發經過，也不清楚事情怎麼發生。

警方也將馬姓男子帶回派出所偵訊，初步釐清酒駕原因釀禍，簡單查看車輛後也發現沒有異狀，追問馬姓男子，馬姓男子仍表示，當時不清楚事發過程，當發現肇事釀禍後整台車子已經開上人行道的花圃。

▲馬姓男子之前開過腦部手術，在回診時撞4機車，坦言回神已經發生事故。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，39歲的許姓機車騎士被撞後送往醫院搶救，但經過搶救後仍宣告不治，許姓騎士的弟弟表示，哥哥平時在連鎖服飾店NET上班，當天是要去服飾店開門，沒想到卻遇上死劫，其中還有1名50歲的洪姓男機車騎士，因為被撞到頭部，目前頭部骨折，仍在加護病房觀察。