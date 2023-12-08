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大陸 大陸焦點 特派現場

童顏女老師下班出校門被誤認學生！遭警衛攔下：家長來接才能離開

大陸江蘇一名女老師，近日下班準備離開時，竟遭到校門口警衛誤認成學生攔下。（圖／抖音）

▲女老師顯得非常無奈。（圖／抖音）

圖文／CTWANT

大陸江蘇一名女老師，近日下班準備離開學校時，竟遭到校門口警衛誤認成學生，攔下她並要求要家長來接才能離開。而她當時立刻向警衛解釋自己是老師，沒想到警衛仍不相信，還將該名女老師的照片發到教職員群組向眾人詢問她是哪班的學生，讓她相當無奈。

根據《今日頭條》報導，大陸江蘇一名女老師，6日下班準備從大門口離開時，竟被警衛誤認成學生將她攔下，還要求她必須要請家長來接才能離開。而該名女老師當下立刻跟警衛解釋，自己是該校的老師，並不是學生，沒想到警衛仍不相信。

▲▼ 。（圖／）

▲女老師長了一張娃娃臉。（圖／抖音）

不僅如此，警衛後來將該名女老師留在警衛室，並把她的照片發到學校教職員群組，詢問眾人這名女老師是哪班的學生，讓女老師相當無奈。最終群組裡面的人立刻回覆幫忙解圍，女老師才順利離開學校回家。

消息一出也引起許多網友關注，紛紛留言表示「不得不說那名警衛是真的稱職啊」、「這警衛太有責任心了，強烈要求幫他加薪水」、「她看起來真的很像學生」、「她應該是表面生氣，內心狂喜吧哈哈哈」、「還真的很像學生，難怪警衛會誤會」。

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