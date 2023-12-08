違停排隊等一蘭！無照友顧車害車被扣　他一聽譙警「幹X娘」遭送辦

記者陳韻如／台北報導

北市林男(19歲)與友人陳男(21歲)6月間開車要去吃一蘭拉麵，但因併排停車遭警方取締並且欲製單舉發，而當時陳男獨自留在車上顧車，但其駕照早已被註銷，便想拿著林男的證件蒙混過關，未料林男見到警方後，馬上跑回車旁，當場讓陳男無照駕駛一事曝光，警方當下準備依法移置保管車輛，兩男卻失控嗆警，「幹X娘勒」，當場被警方制伏帶回。

▲併排違規停車被警方取締，因顧車好友無照害車要被扣，車主一聽狂譙警「幹X娘」。（圖／翻攝記者爆料網）

這起案件發生在6月間，陳、林兩人開車要到台北市信義區松仁路上的一蘭拉麵用餐，當時由林男下車排隊，陳男在車上顧車，但因車輛併排違規停車，警方見狀立即上前取締並欲製單舉發。

當下駕照早已被註銷的陳男本想拿著林男的證件蒙混過關，但沒想到林男見狀一時心急，馬上跑回車旁表明身分，卻當場讓陳男無照駕駛一事曝光。

警方查出，陳男因多次違規遭吊銷駕照，依照《交通管理處罰條例》第21條1項4款無照駕駛告發，可處新台幣6000元以上12000元以下罰鍰，並準備進一步依法移置保管車輛。

未料，車主林男聽見要被「扣車」，情緒當場失控，不斷阻擋警方動作，還大聲嗆聲，「這我的車為什麼要扣」，甚至還脫口「幹X娘勒」，警方聽聞後，立即將林男壓制，並依妨害公務現行犯上銬逮捕送辦。

全案近日審結，法官認為，林男對警方恣意以穢語辱罵，悍然挑戰公權力，藐視國家法秩序規範，但考量他坦承犯行，且犯後態度良好，因此依法判他拘役20日，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，並應執行2場法治教育。