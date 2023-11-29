不爽女同事沒關燈氣罵「腦袋有洞」　OL挨罰4000元

記者黃翊婷／綜合報導

徐姓女子因為不滿女同事A沒關燈，竟在辦公室內當著其他同事的面怒罵「妳怎麼不吃屎」、「腦袋有洞嗎」、「綠茶」等話，結果遭一狀告上法院。雖然徐女辯稱自己沒有侮辱A女的意思，但並未獲得新竹地院法官採信，日前被依公然侮辱罪判處罰金4000元，得易服勞役4日。

▲徐女與A女因為電燈開關問題起爭執，竟在辦公室內罵人「腦袋有洞嗎」、「綠茶」。（示意圖／CFP，非事發地點。）

判決書中記載，徐女與A女是同事關係，今年4月14日雙方因為公司內部電燈開關問題起爭執，她竟在辦公室內氣罵，「妳怎麼不吃屎啊？你是人類嗎？腦袋有洞嗎？」A女反嗆「妳罵我綠茶那一次，我還沒找妳算帳」，她竟然又連說了2次「綠茶」。

A女不甘受辱，憤而向警方報案並決定提告。徐女到案之後坦承確實在辦公室內對A女說出「妳怎麼不吃屎」、「腦袋有洞嗎」、「綠茶」等話，但沒有侮辱的意思。

不過，新竹地院法官認為，該辦公室多數員工都可以自由出入，當時現場除了徐女、A女，還有其他同事在場，顯然已經達到「公然」的程度；而徐女說出「妳怎麼不吃屎」、「腦袋有洞嗎」、「綠茶」等話，依照社會通念，都有輕蔑、使人難堪及指摘A女道德感低落的意思，確實足以貶低他人名譽及社會評價，顯然屬於侮辱人的言語。

法官表示，徐女只是因為不滿A女沒關燈等細故，竟不知克制情緒，在辦公室內出言辱罵，導致A女的人格及社會評價受到貶抑，名譽受有損害，行為確實不可取，考量到她的犯罪動機、目的、手段、經濟收入等因素，最終依公然侮辱罪判處4000元，得易服勞役4日，全案仍可上訴。