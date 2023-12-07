桃園全市43座圖書館　年度入館人次達1200萬成長35%

▲桃園市立圖書館館長唐連成表示，全市43座圖書館年度入館人次達1200萬。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立圖書館館長唐連成6日於市政會議表示，「2023桃園閱讀節ONE MORE！全城悅讀！」自11/1-12/17規劃星光電影院、名家講座、閱讀市集與好書交換、走讀、借書贈獎、成果發表會及夜宿圖書館等一系列活動，活動期間估計共有100萬以上的借閱冊數、入館人次達130萬。

其中借閱來源以學校為最大宗，未來會繼續為圖書館注入教育元素，強化各區圖書館與學校的結合，包括：科普行動列車與大師講座、開設圖書館利用教育課程、配合教育議題辦理主題書展等，帶動閱讀風氣。

唐館長表示，總館即將於12月17日開館屆滿一周年，目前入館人次已突破423萬，全市43座圖書館年度入館人次也將達1200萬，估計會較去年成長35%，桃園市閱讀風氣顯著提升。

市府也積極興建新館，明（113）年度預計有平鎮區義民分館、觀音區草漯分館、八德區三號社宅分館等3座分館與市民見面，另有中壢區智慧科技圖書館、大溪區大溪分館及埔頂分館等分館正籌備建設中。

市長張善政表示，市府積極推動智慧桃園，其中智慧圖書館將運用電子化、物聯網（IoT）等科技，打造更優質的閱讀環境，提升桃園的閱讀能量。智慧圖書館不只是提供電子書、電子化書目，未來圖書館內可設置物聯網設施，瞭解讀者進入圖書館後的行為模式，包含：入館動線、各地點的停留時間等，蒐集資訊後再進行分析，可作為改善圖書館環境及服務的重要參考。

桃園市共有43間圖書館，部分分館因地點較遠，借閱人數不多，因此與教育結合顯得格外重要，今（113）年7月1日起市立圖書館改隸屬教育局，讓圖書館的資源深入校園支援教學，並透過教育提升閱讀能量。