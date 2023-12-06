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丁特嗆澎湖餐廳「狗都不吃」挨告不起訴！PO處分書酸法院認證

▲▼澎湖無菜單料理一餐4.1萬，連魚蝦都沒有。（圖／記者陳洋攝）

▲澎湖無菜單料理一餐4.1萬，連魚蝦都沒有。（圖／業者提供）

記者劉人豪／澎湖報導

澎湖無菜單料理餐廳「后宮私廚」今年6月被遊客指控，以一桌4.1萬元的價格招待團客，但菜色根本不值，事件曝光後，在澎湖長大的人氣實況主丁特在直播中氣憤批評整桌菜色「狗都不吃」，遭老闆提告妨害名譽。對此，丁特在臉書貼出不起訴書，酸老闆「法院認證」。

有遊客到澎湖觀光，到「后宮私廚」預約了一桌要價4萬1千元的私廚料理，扣掉小孩，12個大人平均人均消費3300元，但消費者質疑食材不新鮮，仔細一查才發現，餐廳開價偏高，但店家卻回應，是消費者不懂得欣賞料理以及價值觀落差，氣得遊客要親友們別到這間餐廳消費。

▲▼實況主丁特告遊戲橘子 。（圖／記者李毓康攝）

▲丁特被澎湖私廚以妨害名譽提告，讓他在直播中直喊「讓你變成法院認證黑店」。（資料照／記者李毓康攝）

在澎湖長大的實況主丁特得知此事後氣壞，在直播中狠批店家，「拿這種垃圾給觀光客吃，就為了自己要賺錢，身為澎湖人，對於這整桌菜色的評價就是『狗都不吃』！」表示澎湖成為觀光景點已經很久，自己沒想過會有澎湖店家這樣子。

直播影片曝光後，丁特遭餐廳老闆提告妨害名譽。對此，丁特表示，自己問過很多店家，食材價格就是在坑殺觀光客，更點出老闆的另一間燒烤店，遭不少遊客反映「食材不新鮮」等問題，讓他直呼「是在丟澎湖人的臉」。

▲澎湖4萬1餐廳葉姓老闆。（圖／記者陳洋攝，下同）

▲澎湖4萬1餐廳葉姓老闆。（圖／記者陳洋攝）

事隔多月後，丁特11月25日在臉書貼出不起訴書，發文酸「冒充澎湖當地人的四萬一黑店葉老闆，安安。你指控我罵你的內容總共十幾頁的筆錄，害我回澎湖做了兩個多小時，在這邊通通還給你，還有附送帥哥書記官幫你把文字檔都整理成一頁讓你慢慢回味，不過這些內容日後通通都要加上四個字叫做『法院認證』」。

而從不起訴書可看到，丁特批評「都清蒸的是要什麼功夫」、「拿那種垃圾給觀光客吃」、「那個是無良心料理吧」、「這個又不新鮮」、「這狗都不吃」，遭老闆提告。丁特認為，是基於事實及個人之經驗加上查證當下時價，認為該間私廚料理賣價過高，且無料理手法，只是簡單清蒸，合理懷疑是在坑殺不懂行情的觀光客。

澎湖地檢署認為，對於老闆的餐點內容、金額，提出收費是否過高而有坑殺觀光客的質疑，當與公共利益高度相關，而屬可受公評之事，屬合理評論範圍，全案偵結不起訴。

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