「主辦方鼓勵帶孩子參加！」　003見Toyz頒獎：沒想到這樣對待我

記者曾筠淇／綜合報導

中華電子競技運動協會（CTESA）主辦的星光電競大賞昨（4日）爆發衝突，當時Toyz（劉偉健）頒發「娛樂效果獎」給統神，讓統神直接在台上大喊「販毒狗！」事後統神的老婆003也在臉書上透露，主辦單位當初還要她排出時間、帶著孩子參加，但這樣的內容根本不適合小孩觀看。

這次「娛樂效果獎」由Toyz擔任頒獎人，當他說到「得獎者是國動的弟弟，亞洲統神」時，統神便上台大喊，「叫販毒的來頒獎，你們製作單位怎麼做的？」並嗆Toyz「販毒就乖乖接受審判好嗎？你來這邊幹嘛？丟人丟死人吧你！不要臉啦你！販毒狗。」而003也問，「這是個整人的獎項嗎？」

後來統神雖稱這只是「效果」，但一家人還是離開會場。事後《ETtoday遊戲雲》詢問003是否知道「Toyz要擔任頒獎人？」她回應「事前完全不知情」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲統神嗆Toyz「販毒狗」。（圖／翻攝自YouTube／CTESA）

後來有不少網友在003臉書粉專的最新一則貼文底下留言，003也透露，「主辦單位讓我辛辛苦苦排出時間帶著未成年孩子去看一個有販毒官司的頒獎人頒獎，我真的沒想的（到）我努力排除萬難來參加並支持的活動會這樣對待我」。

003直言，「我認為孩子並不適合觀看這樣的內容有什麼問題嗎？主辦單位大可事前跟我說，而不是鼓勵我帶著孩子參加呀」。其他網友看到後，也力挺003。

▲003稱主辦單位鼓勵她帶著孩子參加活動。（圖／翻攝自Facebook／大幫手003）

針對Toyz擔任頒獎人一事，中華電子競技運動協會緊急發布聲明，表示入圍者、得獎者的個人經歷未列入本會資格審查範圍中，「經此事件，本會亦將審慎評估是否需要制定不得擔任頒獎人或入圍者的相關條件」。協會也強調，電競大賞活動未接受政府補助，經費全數由蕭理事長單獨贊助。

指導單位體育署今（5日）早也發布聲明表示，「2023星光電競大賞頒獎典禮」為CTESA自主規劃籌辦，體育署並未同意擔任指導單位、提供補助及活動規劃。針對頒獎人，體育署立場即「運動競技不能與毒品畫上等號，政府對毒品零容忍的決心不容質疑」，並會加強輔導CTESA。

對於003在臉書上所說的內容，《ETtoday新聞雲》致電詢問中華電子競技運動協會，中華電子競技運動協會表示關於「Toyz擔任頒獎人」一事不方便回應，將統一發布新聞稿。