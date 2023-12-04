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從裡到外都有新設計！　iPhone 16 Pro八大升級一次看

▲iPhone 16 Pro更新一次看。（圖／MacRumors）

▲iPhone 16 Pro更新一次看。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

雖然iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max距離發布還有大約 10 個月的時間，但已經有許多關於新機的傳言。外媒MacRumors也盤點的關於新機會出現的可能更新，給觀望的果粉參考。

螢幕更新：更大、更節能

根據 Display Supply Chain Consultants 執行長 Ross Young 的說法，iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 將分別配備更大的 6.3 吋和 6.9 吋顯示器。作為這項變更的一部分，這些設備預計將具有更高的縱橫比。相比之下，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的顯示器分別為 6.1 吋和 6.7 吋。 iPhone 16 Pro 機型可能配備三星提供的更節能的 OLED 顯示器，預計使用上將更節能。

「拍攝」按鈕：相機專用快門鍵

據傳蘋果計畫為所有 iPhone 16 機型配備新的「拍攝按鈕」 。此按鈕將位於電源按鈕下方，用途尚不清楚，但據推測它可能是相機專用的快門或錄影按鈕。可能採用固態設計，但目前傳聞還沒有完全一致的說法。

4800 萬像素超廣角鏡頭：更清晰、更多細節

技術分析師 Jeff Pu 表示，iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 將配備升級的 4800 萬像素超廣角相機鏡頭，在0.5× 模式下拍攝時可以拍攝更高解析度、細節更多的照片。

Wi-Fi 7：比前代提升4倍速度

Jeff Pu 也表示，iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 也將支援 Wi-Fi 7 。這將使手機能夠同時透過 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 頻段發送和接收數據，從而實現更快的 Wi-Fi 速度、更低的延遲和更可靠的連接。Wi-Fi 7 預計將提供超過 40 Gbps 的峰值資料傳輸速度，比 Wi-Fi 6E 提高 4 倍。

A18 Pro晶片：台積電新製程

蘋果下一代A18 Pro晶片預計將採用台積電第二代3nm製程製造，稱為N3E。

改良的散熱設計：電池可能有金屬外殼

據傳 iPhone 16 Pro 機型將採用新的散熱設計，以改善散熱。與最近的 Apple Watch 型號類似，電池可能有金屬外殼。

更快的 5G：5G Advanced

Jeff Pu 表示，iPhone 16 Pro 機型將配備高通 Snapdragon X75 數據機，以實現更快、更省電的 5G 連線。此調變解調器支援 5G Advanced 標準，該標準被描述為“5G的下一階段”和“向6G的演進”。

▲預計iPhone 16 Pro將具備更強大的鏡頭模組。（圖／MacRumors）

▲預計iPhone 16 Pro將具備更強大的鏡頭模組。（圖／MacRumors）

5 倍光學變焦：長焦鏡頭系統

供應鏈分析師郭明錤表示，iPhone 15 Pro Max 的四棱鏡長焦鏡頭系統（具有 5 倍光學變焦）將擴展到普通 iPhone 16 Pro 。有傳言指出 iPhone 16 Pro Max 將對長焦鏡頭進行額外升級，可能會實現超過 5 倍光學變焦。

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關鍵字：

iPhone 16 Pro

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