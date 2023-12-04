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陸央行行長：戰略「住房不炒」　策略「維護房市穩健運行」

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲大陸房市低迷。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共官媒《人民日報》4日刊登了中國大陸央行行長潘功勝的署名文章，標題為《加快現代中央銀行制度建設 構建中國特色現代金融體系》。潘功勝在文中強調，要主動適應房地產市場重大轉型，戰略上，堅持「房住不炒」定位；策略上，弱化房市風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，維護房地產市場穩健運行。

潘功勝提到，央行制定和執行貨幣政策，必須平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡的關係，始終保持穩健性，管好貨幣總閘門，為穩定物價、促進經濟增長、擴大就業、維護國際收支平衡營造良好的貨幣金融環境，守護好老百姓的錢袋子。

潘功勝說，要更加註重跨週期和逆週期調節，保持貨幣信貸總量和社會融資規模合理增長。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導金融機構增強信貸增長的穩定性和可持續性，滿足實體經濟有效融資需求，促進經濟穩定增長。

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

潘功勝指出，要主動適應我國房地產市場重大轉型，戰略上，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位；策略上，弱化房地產市場風險水平，防範房地產市場風險外溢，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，維護房地產市場穩健運行。

潘功勝還說，為保障性住房等「三大工程」建設提供中長期低成本資金支持，完善住房租賃金融政策體系，加快構建房地產發展新模式。

另外，潘功勝也提到，地方政府債務主要用於基礎設施投資，一般有實物資產支持，對當地經濟發展有正外部性，「大部分債務集中於經濟基礎較好、發展勢頭強勁的省份，有能力自行化解債務。」

潘功勝還說，對於少數債務負擔相對較重地區，按照中央部署，在地方政府承擔融資平台債務風險化解主體責任的基礎上，央行會同有關部門指導金融機構按照依法合規、平等協商的原則，穩妥化解地方政府存量債務風險，嚴格控制新增債務，健全債務風險防範長效機制，支持地方經濟高質量發展。

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