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大陸 大陸焦點 特派現場

港地產大亨：香港房市正在改變　想靠房地產致富變難

▲▼香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

▲香港。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港恒隆地產董事長陳啟宗表示，過去數十年，香港土地永遠不夠，單位價格非常高，也造就許多人的富有，但未來數年，香港很可能有足夠土地供應，整個房市正在改變，要非常審慎，「從前依靠房地產致富的方法已較難見效。」

陳啟宗《香港電台》的節目上提到，回歸以來，多任政府增加土地供應，而疫情後經濟放緩，造成雙重打擊，市況不太景氣，房價無法上升，只能橫行甚至微降。

陳啟宗指出，香港土地供應增加，對社會整體是好事，也有利未置業的人士，但個人來看就未必是好事，從前依靠房地產致富的方法已較難見效，也未必有利已置業人士，因為房價升值能力可能縮小。

▲▼香港十一長假,大陸客訪香港。（圖／CFP）

陳啟宗說，中美關係的博弈絕對會影響全世界，香港不可能獨善其身，金融業屬香港主要產業，如果美國不打擊香港金融就不是美國，因此香港目前要如何自保金融產業是極大的議題。

陳啟宗直言，沒看到香港官員有較廣的思維，如果沒有廣度，對很多事情就沒有意識。

陳啟宗認為，地緣政治已成為最大的風險，他對中美關係短線持悲觀態度，但不認為長遠會發生太嚴重情況，反而中東很可能取代中美關係，成為世界上最敏感和最難處理的地域。

陳啟宗強調，俄羅斯因俄烏戰爭而被迫向東看，而俄羅斯是單一產業經濟體，依靠能源行業，而當生產能源的地方陷於混亂，能源價格就會上升，因此擔心俄羅斯早晚會染指中東。

▲香港機場,國泰航空。（圖／CFP）

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