婦人胃痛1個月「狂排黑便」　醫一照胃鏡驚：已經破30個洞

▲許多人常服用胃藥來緩解腸胃不適，但若出現劇痛、黑便、發燒3天以上，應盡速就醫。（圖／達志／示意圖）

記者柯沛辰／綜合報導

許多人都會服用胃藥來緩解腸胃不適。不過，腸胃科醫師蕭敦仁透露，一名70歲婦人先前上門求診，稱已連續服了一個月的胃藥來緩解胃痛，還連日排出「黑便」，結果他替對方照胃鏡，竟赫見老婦的胃有近30個洞，已經嚴重胃潰瘍。

蕭敦仁近日受邀上《醫師好辣》分享，他曾遇過一名70歲婦人，對方稱胃痛難解，還連續好幾天排出「黑便」，當下他一聽就知道是胃出血，立刻安排做胃鏡，沒想到一照，竟發現老婦的胃有20、30個破洞，已經胃潰瘍。

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蕭敦仁進一步問診後得知，老婦在一個月前曾因膝蓋痛去看骨科，當時骨科醫師開了消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑，但擔心老婦胃會不適，因此加開胃藥，叮囑要3種藥物一起服用，不料老婦還是胃痛。

▲婦人胃痛1個月狂排黑便，一照胃鏡驚發現「滿滿破洞」。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

蕭敦仁指出，原因是這位骨科醫師開的胃藥，不是藥效最強的胃藥，不足以保護因消炎止痛藥而受傷的胃，「所以老太太一吃還是變這樣」。為此，他告訴老婦人，如果膝蓋不痛，就不要再吃消炎止痛藥。4個月後，老婦再次回診，總算完全康復。

至於「吃藥到底要不要搭配胃藥？」蕭敦仁解答，消炎止痛藥、阿斯匹靈、類固醇3種藥物必須和胃藥搭著吃；而千萬不能搭配胃藥吃的是「鐵劑」，口訣是「鈣多，鐵定遭殃」，因為胃藥裡面有很多鈣、鋁、鎂，會跟鐵競爭吸收位置，讓藥效變差。