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快訊／高雄女澄清湖落水！晨運民眾驚見急報警　救起已明顯死亡

▲▼高雄澄清湖驚傳有人溺水。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄澄清湖驚傳有人溺水。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄鳥松區澄清湖風景區，今（2）日早上6點多，有民眾晨運時，發現湖面上疑似有漂流物，驚覺不對勁，立刻報警。高雄市消防局獲報後出動2車6人1艇前往，到場將落水民眾、約55歲女性搶救上岸，但已明顯死亡未送醫，後續交由員警處理。

▲▼高雄澄清湖驚傳有人溺水。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄澄清湖驚傳有人溺水。（圖／記者吳世龍翻攝）

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