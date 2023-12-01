板橋工廠大火慘況曝！名車遭鐵皮淹沒　焦黑「頭等艙」堆成廢墟

▲板橋違章鐵皮工廠大火，改裝零件、高檔車全燒成廢鐵。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）



記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市板橋區板新路上一間工廠今(1)日凌晨1時許發生大火，400平方公尺大的違章鐵皮層樓全被燒毀，現場宛如戰後廢墟，事實上該間工廠負責接洽進行廂型車內改裝，其中包含不少高檔名車，然而一場大火將昂貴的汽車、材料全燒毀，老闆未來恐面臨巨額賠償金。

佔地至少擁400平方公尺大的汽車改裝工廠，專門替高檔廂型車改裝頭等艙座椅，因此裡面存放不少材料與高級車輛，怎料卻因突如其來的大火，一夜之間變成廢墟，從照片中可以看見大片鐵皮被燒到軟化倒塌，廂型車、皮卡被殘骸壓住，車輛被燻成生鏽的深褐色，宛如戰爭過後遭轟炸的慘況。

目前該間公司在Google上的詳細資訊已轉為「暫停營業」，針對究竟有幾輛車受損、損失金額，還有待業者進一步釐清，但未來恐怕得面對天價的賠償金。

新北市消防局指出，這起火警共出動37個單位、中、大隊59車180人前往搶救，現場火勢猛烈，抵達時已經全面燃燒，大批消防人員從四面佈署8水線搶救火勢及防守阻隔火勢擴大延燒，花費1個小時半才將火勢撲滅，幸火場內沒有人員受困，未釀成傷亡。