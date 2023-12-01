▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸北方發生多重病原呼吸道疫情，疾病管制署26日起於4處國際機場針對自中港澳入境，且有類流感症狀旅客實施鼓勵採檢，首4日總計採檢38人，有27人檢驗結果出爐，其中21人被檢驗出病毒，其中以流感病毒占比逾6成最高，其它含有新冠、腺病毒、鼻病毒等，尚未檢測到黴漿菌，這可能也和中國大陸黴漿菌流行呈現下降趨勢有關。

大陸這波疫情引起世衛組織（WHO）關注，WHO依目前收集到的資料表示，應是已知的病原於社區高度流行。疾管署日前公布中國大陸疫情詳細病原體和年齡層，包括「流感、鼻病毒、黴漿菌、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通冠狀病毒」，其中兒童感染以「黴漿菌」為主，而成人需要注意「流感」及「新冠」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲4機場入境篩檢結果。（圖／疾管署提供）

疾病管制署為加強監測中國呼吸道疾病疫情，自今（2023）年11月26日起，於台北、桃園、台中及高雄，共4處國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」措施。針對自中港澳入境有症狀（類流感）旅客提供免費採檢，檢驗包含流感病毒、新冠病毒、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌，採取鼓勵性質。

副署長羅一鈞今（1）日召開記者會公布機場檢測最新進展，目前首4日總計採檢38人，其中13例為流感病毒、3例為新冠病毒、3例為腺病毒、2例為鼻病毒，6例為陰性，另有11例檢驗中。

羅一鈞指出，機場現場民眾採檢意願不錯，除非急著出境，基本有一半以上的民眾願意接受採檢，進一步分析年齡層，目前38人當中，小於5歲4人，5~14歲4人，15~59歲27人，60歲以上3人。

依據目前監測資料與檢驗結果，中國呼吸道感染症疫情目前評估風險不變，為已知病原於社區高度流行，近期改以流感病毒為主，黴漿菌疫情已下降我國將持續密切監測其疫情發展。

▲肺炎黴漿菌說明。（圖／疾管署提供）

疾管署強調，根據美國何大一博士團隊最新研究顯示，接種XBB疫苗可大幅增加接種者對抗目前新冠流行株（XBB.1.5和EG.5.1）及新興變異株（如HV.1、HK.3、JD.1、JN.1）之免疫反應，中和抗體上升可達27倍，建議民眾接種XBB疫苗提升自我保護力。

65歲以上民眾接種COVID-19疫苗可獲得各縣市提供之500元（含）以下衛教品及COVID-19快篩試劑，此外，為增進全民接種可近性，各縣市亦有提供隨到隨打之接種服務。接種院所可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（ https://gov.tw/eU4 ）疫苗接種院所查詢。