到小琉球幫兒助選！蘇震清被檢舉違規出海　今出面回應：我一定出庭

▲蘇震清前往小琉球為兒站台，卻遭檢舉違反限制出海規定。（圖／翻攝自Facebook／蘇孟淳）

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

無黨籍屏東立委蘇震清涉賄，被法院裁定延長出境、出海直到2024年5月底，而此案目前仍在審理當中。不過，蘇震清日前到小琉球替參選立委的兒子蘇孟淳站台，事後被檢舉違規出海，台灣高等法院表示，將於12月8日傳喚蘇震清到案說明。對此，蘇震清今(1日)上午出面回應，「我一定出庭」。

蘇震清被指控多次收受前太平洋流通投資公司負責人李恒隆賄款，金額多達2580萬元，甚至透過質詢、提案等方式向經濟部施壓，一審被台北地院法官判處有期徒刑10年，褫奪公權5年，全案上訴之後，目前仍在法院審理當中。

不過，蘇震清一審時以1000萬元具保停止羈押，而法官則裁定他限制住居及限制出境、出海，台灣高等法院日前也裁定延長限制出境、出海時間至明年5月底，但蘇震清近日被目擊前往小琉球替兒子助選，事後則被檢舉違規出海。

對此，台灣高等法院表示，將於12月8日傳喚蘇震清到案說明，並向海巡署查詢確認蘇何以出海至小琉球。

針對此事，蘇震清今出面回應，我一定出庭，琉球是我選區，先前也多次到琉球鄉做選民服務，海巡也准許；我本來就沒有逃亡之虞」；事情發生後，「讓我感覺也很納悶」，琉球鄉親也感到奇怪，屆時一定出庭，向法官說明，法官如果說這樣不可以(指出海到小琉球)，依法官指示，「我就遵守」。