長相酷似ET！1家5口詭異外型曝光　罹神祕疾病被笑「是外星人」

▲神祕的疾病「改變他們的長相」。（翻攝Jam Press）

圖文／鏡週刊

多明尼加共和國聖胡安省的一個家庭，因為奇異的疾病，臉部腫脹變形令人震驚，因而被外界戲謔稱為「外星人」。這五個兄弟姐妹因為他們擁有寬大的眼睛、凸出的頰骨、鼻子上的隆起和糟糕的口腔健康狀況，被外人嘲笑是E.T.，這也讓他們逐漸開始相信「自己真的是外星人」。

醫學專家對這5兄妹伊薩亞斯（Isaias）、格拉西奧薩（Graciosa）、普雷西歐薩（ Preciosa）、安東尼奧（ Antonio）和米格利娜·包蒂斯塔（Miguelina Bautista）所出現的奇怪症狀感到困惑，對於是什麼引發了這些症狀一頭霧水，這5個人從小就一直這樣。

▲被嘲笑久了，他們也認為自己真的就是外星人。（圖／翻攝Jam Press）

特殊外型使他們面對外界殘忍恥笑，有人聲稱他們是外星人。伊薩亞斯透露：「有時候，我們甚至開始相信這一點。人們會說我們像外星人一樣，但後來，我們遇到了善良的人告訴我們，不，你們是人類。」

除了臉部變形之外，他們平常還遭受頭痛、呼吸困難、頭暈和全身疼痛之苦。儘管他們迫切需要工作，但由於外貌的原因，雇主都不願意雇用，將他們拒於門外。他們也一直在努力尋找此疾解方，醫生懷疑這是一種名為「獅子面症」的疾病，但至今未能給出明確答案。

▲他們從小的顴骨就特別突出、眼睛也特別寬、奇特的鼻子，還有糟糕的牙齒狀況。（翻攝Jam Press）

「獅子面症」是一種頭顱和面部骨骼過度生長，使其呈現類似獅子般的外貌的罕見疾病。神經學家弗蘭利·瓦斯克斯（Franly Vazquez）博士表示這是一種「全球僅有不到40例報告的非常罕見的疾病」，也補充「受影響的患者面部和頭顱的骨骼中積聚了大量鈣質。」這些不受控制的臉部骨骼胡亂生長可能會嚴重壓迫神經，導致失明、聽力障礙、智力障礙和其他嚴重的後果。

▲由於雇主的歧視，兄妹倆很難找到工作。（翻攝Jam Press）

事實上，瓦斯克斯博士認為這5個兄弟姐妹能夠存活下來是非常不可思議的。他也告訴當地媒體：「不幸的是，目前還沒有治癒這種疾病的方法；治療只能針對改善症狀。」目前唯一已知的治療方法是將暴露過度生長的骨骼切除部分或完全切除。包蒂斯塔兄弟姐妹正在向外界尋求捐款，以爭取更多詳細的診斷和治療。

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