「託付寶」事件被拔街口投信董事　胡亦嘉提告抗罰...法官打臉

▲街口金融科技董事長胡亦嘉。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

街口支付創辦人胡亦嘉2020年主導旗下街口投信推出「託付寶」服務，開放消費者線上開戶並以電子支付購買、贖回基金，但被金管會以宣傳「預期收益率」恐誤導消費者相信保證獲利等理由喊卡，金管會並罰鍰街口投信300萬元，並解除胡亦嘉的街口投信董事職務，胡提告對抗，台北高等行政法院今判胡敗訴，全案還可上訴。

判決理由指出，胡亦嘉對「街口集團」旗下街口投信、街口金科與街口支付3公司的營運具有控制權，並指定自己擔任街口投信副董事長，時任街口董事長高武忠認為「託付寶」違法、不願配合推動，胡於2020年7月20日透過街口金科撤換高男的代表董事資格，同日起由胡代理董事長。

但時任街口投信總經理也拒絕違法配合胡亦嘉從事「託付寶」業務，於同月27日辭職，胡隨即兼任街口投信總經理，且不顧其他專業經理人勸阻，逕自命部屬將「託付寶」上線營運，並以代理董事長身分，出具「經街口投信內部評估後確認合法合規」的承諾書給金管會，但內容未據實陳述，隱匿「託付寶」重大缺失。

法官認為，胡亦嘉著眼於中國「餘額寶」大舉吸引資金模式，推出「託付寶」企圖打造成「台版餘額寶」，但金管會已明確指出，「託付寶」文宣使消費者誤信能保證獲利、可快速贖回，卻未經內部簽核送請董事會決議，就與他人合作提供類似買賣基金墊款服務，且委外開發的系統未經驗收，也沒建立內控機制就上線營運。

▲被稱為「街口小霸王」的胡亦嘉，先前涉及發行ETF卻沒公平配售而被起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

法官指出，胡亦嘉並無擔任投信事業總經理資格，對於經營投信事業欠缺法令遵循意識，卻1人同時代理街口投信董事長、總經理與法遵主管獨自做決策，已經違法，且「託付寶」利用街口集團多重架構，以切割分工再串接重組方式經營收受存款業務，挾「金融科技創新」之名，欲實質從事銀行等金融業務。

法官認定，胡亦嘉刻意規避銀行相關監理法制、不依法負擔各種監理成本，意圖享有不法套利，並使資訊劣勢公眾處於金融監理重大破口而不自知，危及公眾財產權益與整體金融秩序，胡卻將金管會為避免「託付寶」危害擴大而採取的因應措施成效，用於主張自己並未造成損害可解免不法責任的託辭。

法官據此判決胡亦嘉敗訴，維持金管會命街口投信解除胡男董事職務的處分，可上訴。

另一方面，胡亦嘉2020年7月主導「託付寶」上線營運，聲稱街口集團3公司分別提供線上開戶買賣基金、實名制電子支付從事線上金流，以及用基金贖回款為基礎無息貸款給用戶等不同服務，各受證期局、銀行局與經濟部依法管理，無違規之虞，且100%台資，胡多次為此槓上金管會，大罵「台版國安法，獨裁統治」等語。「託付寶」已在2020年7月底停擺。