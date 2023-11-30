　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「託付寶」事件被拔街口投信董事　胡亦嘉提告抗罰...法官打臉

▲街口金融科技董事長胡亦嘉。（圖／記者陳依旻攝）

▲街口金融科技董事長胡亦嘉。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

街口支付創辦人胡亦嘉2020年主導旗下街口投信推出「託付寶」服務，開放消費者線上開戶並以電子支付購買、贖回基金，但被金管會以宣傳「預期收益率」恐誤導消費者相信保證獲利等理由喊卡，金管會並罰鍰街口投信300萬元，並解除胡亦嘉的街口投信董事職務，胡提告對抗，台北高等行政法院今判胡敗訴，全案還可上訴。

判決理由指出，胡亦嘉對「街口集團」旗下街口投信、街口金科與街口支付3公司的營運具有控制權，並指定自己擔任街口投信副董事長，時任街口董事長高武忠認為「託付寶」違法、不願配合推動，胡於2020年7月20日透過街口金科撤換高男的代表董事資格，同日起由胡代理董事長。

但時任街口投信總經理也拒絕違法配合胡亦嘉從事「託付寶」業務，於同月27日辭職，胡隨即兼任街口投信總經理，且不顧其他專業經理人勸阻，逕自命部屬將「託付寶」上線營運，並以代理董事長身分，出具「經街口投信內部評估後確認合法合規」的承諾書給金管會，但內容未據實陳述，隱匿「託付寶」重大缺失。

法官認為，胡亦嘉著眼於中國「餘額寶」大舉吸引資金模式，推出「託付寶」企圖打造成「台版餘額寶」，但金管會已明確指出，「託付寶」文宣使消費者誤信能保證獲利、可快速贖回，卻未經內部簽核送請董事會決議，就與他人合作提供類似買賣基金墊款服務，且委外開發的系統未經驗收，也沒建立內控機制就上線營運。

▲▼「街口小霸王」街口支付前董事長胡亦嘉，涉沒公平配售公司所發行的ETF而被起訴。（圖／記者黃哲民攝）

▲被稱為「街口小霸王」的胡亦嘉，先前涉及發行ETF卻沒公平配售而被起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

法官指出，胡亦嘉並無擔任投信事業總經理資格，對於經營投信事業欠缺法令遵循意識，卻1人同時代理街口投信董事長、總經理與法遵主管獨自做決策，已經違法，且「託付寶」利用街口集團多重架構，以切割分工再串接重組方式經營收受存款業務，挾「金融科技創新」之名，欲實質從事銀行等金融業務。

法官認定，胡亦嘉刻意規避銀行相關監理法制、不依法負擔各種監理成本，意圖享有不法套利，並使資訊劣勢公眾處於金融監理重大破口而不自知，危及公眾財產權益與整體金融秩序，胡卻將金管會為避免「託付寶」危害擴大而採取的因應措施成效，用於主張自己並未造成損害可解免不法責任的託辭。

法官據此判決胡亦嘉敗訴，維持金管會命街口投信解除胡男董事職務的處分，可上訴。

另一方面，胡亦嘉2020年7月主導「託付寶」上線營運，聲稱街口集團3公司分別提供線上開戶買賣基金、實名制電子支付從事線上金流，以及用基金贖回款為基礎無息貸款給用戶等不同服務，各受證期局、銀行局與經濟部依法管理，無違規之虞，且100%台資，胡多次為此槓上金管會，大罵「台版國安法，獨裁統治」等語。「託付寶」已在2020年7月底停擺。

ET快訊
呼吸道疾病恐大流行！藥局傳缺藥？食藥署回應
「包青天」金超群腦瘤動刀72歲近況曝！　何家勁嘆：差一點了…
太空都看得到！俄「電戰光波」籠罩克里米亞
《孤獨的美食家》現身饒河夜市！松重豐「品嚐台灣小吃」畫面曝
高雄職業之花「霸氣頭家嬤」人氣神輾壓　萬人讚爆：冠軍出爐了
驚悚撞擊瞬間曝！國1轎車「0煞車直衝」緩撞車　高速插進車底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北土城宮廟突竄濃煙　警消破門搶救！疏散6人2送醫

小六女搭電梯丟垃圾遭襲胸摸下體　退役士官竟是變態鄰居下場曝

跟騷法實施1年半　台中受理338案...「通訊騷擾」佔最大宗

「託付寶」事件被拔街口投信董事　胡亦嘉提告抗罰...法官打臉

電梯故障！新北國小3學童受困拍打呼救　警消撬門救援

警界梁詠琪香汗淋漓直喊喘　狂衝立靶拳打腳踼...對手出現了

驚悚撞擊瞬間曝光！國1轎車「0煞車直衝」緩撞車　高速插進車底

新北砂石車凌晨停紅燈　碰！遭轎車追撞駕駛跑了

居家檢疫跑夜店狂歡！新北男挨罰百萬　拖2年8月終於繳清

誆交帳簿給10萬！正妹求職被囚摩鐵成豬仔　戶頭被洗錢700萬

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

新北土城宮廟突竄濃煙　警消破門搶救！疏散6人2送醫

小六女搭電梯丟垃圾遭襲胸摸下體　退役士官竟是變態鄰居下場曝

跟騷法實施1年半　台中受理338案...「通訊騷擾」佔最大宗

「託付寶」事件被拔街口投信董事　胡亦嘉提告抗罰...法官打臉

電梯故障！新北國小3學童受困拍打呼救　警消撬門救援

警界梁詠琪香汗淋漓直喊喘　狂衝立靶拳打腳踼...對手出現了

驚悚撞擊瞬間曝光！國1轎車「0煞車直衝」緩撞車　高速插進車底

新北砂石車凌晨停紅燈　碰！遭轎車追撞駕駛跑了

居家檢疫跑夜店狂歡！新北男挨罰百萬　拖2年8月終於繳清

誆交帳簿給10萬！正妹求職被囚摩鐵成豬仔　戶頭被洗錢700萬

3檔防疫股漲太兇遭列注意股　康那香10月每股虧0.17元

新北土城宮廟突竄濃煙　警消破門搶救！疏散6人2送醫

小北百貨全台展193間門市　眾推「超大優勢」：被救好幾次

爸爸陽帆不知情！ANGIE安吉「分期付款」送男友禮物

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半出獄了！兩人全變身太驚奇

年末最強禮物推薦！奧森清「香氛牌卡禮盒」、簡單聯名組還附上足浴袋

男出國玩腳趾腫成紫色　切開竟爆漿！驚見「蜘蛛在傷口下蛋」

台中七期最新百貨試營運　老井燒肉、初魚鐵板燒農曆年前迎客

「要拿好的政見來贏得選舉」　侯友宜提兩岸解方：3Ｄ策略增加信任

呼吸道疾病恐大流行！藥局傳缺藥？食藥署：已整備相關藥物

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

社會熱門新聞

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

國3香山段嚴重車禍！小貨車駕駛拋車外亡

拐人柬埔寨當豬仔《角頭》李振豪再判18年

郵局行員A客戶存款丟飯碗　淪飲料店打工仔

清晨賣水果遇死劫！情侶天人永隔

台南農夫自學做炸彈　試爆10次嚇壞當地人

撞擊畫面曝！水泥車「內側車道右轉」輾85歲翁

15歲國中妹竟當車手！長髮+OL套裝騙50萬

即／台78線深夜嚴重車禍　小貨車追撞聯結車

北市1女深夜墜樓　送醫搶救中

內湖富家子吸毒敗家…借錢不成捅死阿姨！

男客脫褲侵犯闆娘　兒一腳踹開惡狼

要6萬購毒遭拒怒殺阿姨！退休高中名師最後身影曝

加熱菸卡關阻長照收入　百人上街頭抗爭

更多熱門

相關新聞

陸生曝「來台4個崩潰瞬間」！兩派吵翻：無法反駁

陸生曝「來台4個崩潰瞬間」！兩派吵翻：無法反駁

有不少交換學生來台灣上課學習，不過在生活上卻碰到不少狀況。一名大陸女學生剛到台灣生活3個月，就碰到4個不適應的問題，像是電子支付不普及、需要定點倒垃圾等，搭公車還常常搭過站，都讓她很傷腦筋。文章曝光後，有不少人認同還說「無法反駁」，但也有網友認為，是原PO不夠了解台灣。

國銀資本新法延一年上路　銀行清呆卡壓力大減

國銀資本新法延一年上路　銀行清呆卡壓力大減

光電股牧東變壁紙？　金管會：最快明年6／20下櫃

光電股牧東變壁紙？　金管會：最快明年6／20下櫃

2023非現金支付交易筆數低於預期　金管會明年另提新目標

2023非現金支付交易筆數低於預期　金管會明年另提新目標

打詐從銀行端徹底管理並降低損失

打詐從銀行端徹底管理並降低損失

關鍵字：

街口支付託付寶金管會電子支付保證獲利

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

大尺度Coser展爆「現場服務」

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

6球團60人　陳禹勳、郭嚴文沒列

《超偶》張龍捐肝救父！

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運喜事連連

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面