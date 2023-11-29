金酒契作國產高粱釀酒　種植面積倍增「帶動農地多元利用」

▲金酒契作國產高粱釀酒，帶動農地多元利用。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

金門高粱酒向來是國內白酒第一品牌，農業部與金門縣政府媒合各區農會，在台灣本島種植契作高粱，整合小農與農民團體，推動自動化生產，建置生產供應鏈，提供金酒公司需求契作生產，去年契作面積853公頃，今年擴大至1868公頃，種植面積倍增，不但穩定原物料來源，也帶動農地多元利用，明年種植面積將再擴增至3000公頃。

農糧署表示，國內高粱原料來源以跨國採購為主，因應國際糧食危機，全球糧食價格不斷攀升，金酒公司從去年起與台灣各縣市農會合作，建立國內高粱生產供應鏈，部分原料由國際採購轉向國內採購，除有穩定的原料供應來源，可以產銷履歷原料，也讓一期作休耕田可復耕種植高粱，二期作再種植硬質玉米，或由水稻田轉作的有利選擇，帶動活化農地多元使用，更創造產業、農民與環境的三贏局面。

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農糧署指出，去年媒合桃園市新屋區農會、雲林縣斗南鎮農會、嘉義縣義竹鄉農會、台南市學甲區農會擔任契作主體，與金門酒廠合作，在台灣契作種植高粱面積853公頃，建立釀酒高粱生產供應鏈，今年契作面積擴大至1868公頃，種植面積倍增，明年種植面積預計再擴增至3000公頃。金酒公司也於今年8月推出第一支100％高粱原料皆由台灣契作生產的「一穀作契金門高粱酒」。



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