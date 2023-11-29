5歲童常提「想像朋友」！塗鴉多了長髮女嚇壞保母⋯Netflix搶改編

記者林育綾／綜合報導

一名5歲童老愛提起自己的「想像朋友」安雅，甚至會拿來當藉口抗拒一些事；某天起他充滿童稚的塗鴉，開始多出一個長髮、面貌猙獰的女人，甚至有一些不可思議、貌似凶案的場景，嚇壞了保母。這部故事被讚為「年度最大膽的多重逆轉小說」，不但受到恐怖大師史蒂芬金、《后翼棄兵》編劇熱愛，也被Netflix搶下改編權，如今繁體中文版來台發行。

作者傑森・雷庫拉克（Jason Rekulak）在美國紐澤西出生，曾在「驚奇書系」（Quirk Books）工作多年，從事許多虛構與非虛構作品的編輯工作，出版過一系列的暢銷書，如蘭森．瑞格斯的《怪奇孤兒院》，後來他自行創作《詭畫連篇》，是他口碑如潮的最新暢銷作品。

《詭畫連篇》透過一名5歲孩子的「70多幅塗鴉」，帶出劇情、翻轉線索，寫出驚悚小說新高度。故事描述一名叫瑪洛莉的女子，因藥物成癮了好久，辛苦戒毒後，透過輔導員介紹，到了中產郊區應徵保母，試圖重新站穩人生的腳步。而雇主是一對恩愛夫妻，他們的5歲獨子泰迪乖巧可愛，像天使一般。

瑪洛莉的工作環境很好，白天陪小泰迪玩耍，晚上她回到後院獨立小屋休息，有時還會去夜跑，從事這份工作以來已經超過半年沒碰藥。而小泰迪也什麼都好，就是老愛提「想像朋友」安雅，甚至拿安雅當藉口抗拒一些事。

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明明泰迪也知道安雅不是真的，但意外的是，泰迪的畫竟從起初充滿童稚的塗鴉，逐漸多出一個「長髮飄飄、面貌猙獰的女人」；甚至出現一些不可思議、貌似凶案的場景。瑪洛莉覺得事有蹊蹺，也感受到泰迪爸媽抗拒面對，然而當她展開調查，卻只見泰迪的塗鴉「越演越烈」。



某日鄰居老婦在閒聊中，透露了這屋子的過去，得知有一名神祕的女人、一樁奇特凶案；但是讓瑪洛莉更驚慌的是，泰迪的「寫實風格圖畫」與那個案件，越來越接近⋯⋯。

《詭畫連篇》在美國出版後，登上亞馬遜書店、美國獨立書商、出版人週刊、蘋果iBooks電子書等各大暢銷榜，也被亞馬遜選為最佳驚悚懸疑選書，全球版權售出30國。

恐怖大師史蒂芬．金也讚，「這本我喜歡，愛到不行。文字直白有勁，驚嚇點也夠出人意外，難以企及的推進張力讓人難以釋卷。那些畫作簡直完美！」《后翼棄兵》編劇史考特．法蘭克也說，「這本書是驚悚小說的珍稀極品，打破了這類型的天花板，充滿各種新鮮創意。故事氛圍提供文學與視覺上的新體驗，讀完後餘韻強勁。」

《詭畫連篇》繁體中文版將由寂寞出版發行，據悉Netflix也已搶下改編權，未來有機會欣賞影視版。國際版權經紀人、臉書社團「奇幻故事說不完」共同創辦人譚光磊也讚，「這本書是一部別開生面的圖文創作，作者聘請兩位畫家繪製了70多幅插圖，與文字故事緊密結合，裡面更藏有大量線索，甚至利用換頁來製造突發驚嚇（jump scare）⋯⋯是一個有如現代版《鬼莊園》加上《控制》的鬼故事，在經典架構下翻轉出全新趣味！」