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罕見「地震魚」現蹤加勒比海！居民撈上岸驚叫　地點正巧是斷層帶

▲▼多明尼加北部海灘出現俗稱地震魚的皇帶魚。（圖／翻攝自X）

▲多明尼加北部海灘出現俗稱地震魚的皇帶魚。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

加勒比海的島嶼國家多明尼加共和國27日出現罕見的「地震魚」，在一段影片中幾名小男孩從海灘上撈起一尾貌似近2公尺長的銀色扁平帶狀魚類，鏡頭外不斷傳來驚呼聲。民間謠傳，這種皇帶魚現蹤就是地震或海嘯即將來臨的預兆，且現蹤地點附近就是斷層帶，不禁引人揣測。不過傳說未經科學證實。

根據英國太陽報、墨西哥Milenio報導，網路社交媒體流傳的影片中，一尾罕見的「皇帶魚」出現在多明尼加西北部蒙特克里斯蒂省（Monte Cristi）的洛斯科基托斯海灘（Los Coquitos），一群男孩欣喜地將這條奄奄一息的地震魚從水中撈起來，據稱這條魚不久後便死亡。

「皇帶魚」（oarfish）是現存最大硬骨魚類，最大體長可達7至8公尺，也被日本漁民稱為「龍宮使者」，通常生活在海平面200至1000公尺以下的深海水域，除非地震等地殼變動讓牠受驚游至淺水避難，或死後被沖上岸，否則人們幾乎難以看到牠的身影，也讓牠被捕獲的機會極微，因此獲得「地震魚」的稱號。

多明尼加環境部門海岸與海洋事務部副部長雷耶斯（José Ramón Reyes）向當地媒體Diario Libre證實海灘發現了皇帶魚並表示，這是一種深海魚，在水面發現牠的蹤跡並不尋常，因為牠通常生活在海底深處，不過「牠不會構成任何威脅」。

▲▼多明尼加北部海灘出現俗稱地震魚的皇帶魚。（圖／翻攝自X）

▲地震魚稱號的由來眾說紛紜，但專家認為並無事實依據。（圖／翻攝自X）

然而，這次發現皇帶魚的地點在多明尼加北部，附近正好是東北平移斷層帶（Septentrional-Orient fault zone），斷層帶從多明尼加與西部鄰國海地位處的伊斯帕尼奧拉島（Hispaniola）北側，延伸至古巴南部的開曼海溝。1842年海地角地震奪走了5300條人命，海地2010年、2021年也發生規模7以上的強震，讓人不禁猜測該地區是否又會發生大地震。

日本鹿兒島大學魚類教授本村博之（Hiroyuki Motomura）則認為，皇帶魚代表大地震徵兆的推論並無事實依據，「這些魚在身體狀況不佳的時候，往往會隨著海流上升到水面，這也是為什麼人們過去發現牠時，都已經是死亡狀態的原因。」

▼多明尼加海灘出現地震魚，被撈出水中不久後就死亡。（圖／翻攝自X）

▲▼多明尼加北部海灘出現俗稱地震魚的皇帶魚。（圖／翻攝自X）

►►智利6.1強震前兆？5公尺巨大「地震魚」現蹤　漁民驚：傳說是真的

►►東北角淺海「2m地震魚」紅到國外！　紐約郵報：與末日預兆共舞

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