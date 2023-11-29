心機小三逼退小四！　新光已婚名醫回應了

▲潘恒新（右）與小三（左）交往6年，對外以表兄妹相稱。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

婦產科名醫潘恒新遭控已婚卻連劈2女，東窗事發後，小三不斷用電話、訊息轟炸小四B小姐，她向B小姐哭訴，說自己6年來為潘做牛做馬，潘每個月只給她6萬元，要她協助管理醫材公司、照顧潘的父母，還要當他的司機，交往期間，她為潘懷孕3次，通通流產，沒想到仍無法換來潘對她一心一意。

不止如此，小三為了宣示主權，陸續把自己與潘恒新父母出遊的照片傳給B小姐，強調早已跟潘家同進同出，雖然潘已婚，但妻子是菲律賓人，長年旅居加拿大，潘的父母對小三視如己出、疼愛有加。更誇張的是，小三還鉅細靡遺地陳述她與潘之間的性行為頻率、潘的性癖好，甚至把自己傳給潘的裸照，轉傳給B小姐，讓B小姐非常困擾。

▲潘恒新為安撫小三，堅稱不愛小四，並暗指小四只是洩欲工具。

A小姐氣憤地告訴本刊，閨密B小姐無意間成為小四已經夠難堪，沒想到小三還故意傳她與潘恒新的對話給B小姐，其中1則是小三質問潘，對B小姐有沒有愛？潘為了安撫小三，堅稱沒有，強調是B小姐對他日久生情，小三問：「男人沒有愛也可以上床？」潘竟答：「不然怎麼會有妓女產業！」意思是只把B小姐當成洩慾工具。

因為受不了小三疲勞轟炸，也對潘恒新心灰意冷，B小姐7月底斬斷孽緣，事後她才向A小姐坦承，曾經懷上潘的孩子，沒想到最後竟如此收場，讓她身心俱疲，至今難以平復。

針對相關指控，本刊致電潘恒新查證，他簡短表示，爆料內容都是鬼扯，自己單身，隨即掛斷電話。

更多鏡週刊報導

【全文】劈二女害流產、告小三逼墮胎 南北醫界渣男婚外惡行曝光

【南北渣醫狂偷吃3】不倫女同事誘懷孕 鮮肉心理師甜嘴好會騙

【南北渣醫狂偷吃4】外遇生子不認帳 渣醫施暴還聯手元配反告情婦