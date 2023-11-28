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前三季觀光旅館平均房價4626元！比疫情前貴24％　年年漲價原因曝

▲▼房務人員,觀光旅館,星級旅館,旅館,旅宿。（圖／創新旅行社）

▲國內旅宿房價年年上漲，主因包括原物料價格調漲、基本工資上調等。（圖／創新旅行社）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光署公布今年前三季（1-9月）觀光旅館及一般旅館房價，分別是4626元、2679元，若是跟去年同期相比，觀光旅館平均房價漲501元、漲幅12.15%，一般旅館漲200元、漲幅8.08%。若是跟疫情前的108年同期相比，觀光旅館漲918元、漲幅24.77%，一般旅館漲518元、漲幅23.96%。

觀光署表示，今年1-9月觀光旅館及旅館合計住客人次約為5030.9萬人次，較111年同期4083.3萬人次增加約947.6萬人次，成長23.21%，較疫情前的108年同期住客約5389.1萬人次，小幅下降約6.65%。112年1-9月本國籍住客人次較111年同期增加約227.5萬人次，較108年同期增加約694.4萬人次。

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仔細查看平均房價，108年、111年、今（112）年觀光旅館平均房價為3708元、4125元、4626元，與108年平均房價相比，今年上漲918元、24.77%；與111年平均房價相比，今年上漲501元、12.15%。

而一般旅館108年、111年、今年的平均房價分別為2161元、2479元、2679元，與108年平均房價相比，今年上漲518元、23.96%；與111年平均房價相比，今年上漲200元、8.08%。

觀光署表示，平均房價上漲原因包含國人住宿型態之改變，部分業者為提高服務品質，提供一泊二食、親子主題活動、旅館周邊景觀導覽或當地藝文舞蹈表演等服務，並朝提供精緻高端的服務方式。

其次推估因各項原物料價格上漲，112年1-9月消費者物價指數(CPI)較111年同期增加2.32%，其中服務類漲2.85%；另每月基本工資亦逐年調升，由108年23,100元增至112年26,400元，除此之外電價之調漲，進而推升觀光旅館經營面向包含住宿、餐飲及其他休閒設施之營運成本。

觀光署也指出，高房價的旅館佔比只有約三分之一，以觀光旅館業平均房價4,626元觀之，其中高於平均房價之觀光旅館僅佔整體33%，有67%之觀光旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價之觀光旅館為計算基準，其平均房價為3,333元。

旅館業平均房價2,679元，其中高於平均房價之旅館僅佔整體25%；另有75%之旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價之旅館為計算基準，其平均房價為1,874元。

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